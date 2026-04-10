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交易 BP PLC - GBP - BP. 差价合约

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交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.014
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
£1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021264 %
(-£4.25)

使用杠杆的交易规模（大约值）£20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）£19,000.00

-0.02126%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
£1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000654 %
(-£0.13)

使用杠杆的交易规模（大约值）£20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）£19,000.00

-0.00065%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币GBP
最低成交量1
保证金5.00%
证券交易所Great Britain
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价5.801
开仓5.7
1 年变化71.89%
日区间5.673 - 5.785

交易 BP PLC - GBP - BP. 差价合约

关于 BP plc

BP p.l.c.从事全球能源业务，在欧洲、北美和南美、大洋洲、亚洲和非洲开展业务。 公司向世界各地的客户提供热能、光能和流动性产品和服务。 公司的分部包括上游、下游、俄罗斯石油公司以及其他业务和公司。 上游部门负责其在石油和天然气勘探、油田开发和生产方面的活动。 下游部门有全球营销和制造业务，包括本公司的喷气燃料、加油、沥青润滑油和石化产品业务。 俄罗斯石油公司是本公司在俄罗斯的炼油业务，在俄罗斯拥有和经营大约13个炼油厂，并在德国的三个炼油厂、印度的一个炼油厂和白俄罗斯的一个炼油厂持有股份。 它还在俄罗斯和国外拥有并经营约3055个零售服务站。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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