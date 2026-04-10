交易 BP PLC - GBP - BP. 差价合约
关于 BP plc
BP p.l.c.从事全球能源业务，在欧洲、北美和南美、大洋洲、亚洲和非洲开展业务。 公司向世界各地的客户提供热能、光能和流动性产品和服务。 公司的分部包括上游、下游、俄罗斯石油公司以及其他业务和公司。 上游部门负责其在石油和天然气勘探、油田开发和生产方面的活动。 下游部门有全球营销和制造业务，包括本公司的喷气燃料、加油、沥青润滑油和石化产品业务。 俄罗斯石油公司是本公司在俄罗斯的炼油业务，在俄罗斯拥有和经营大约13个炼油厂，并在德国的三个炼油厂、印度的一个炼油厂和白俄罗斯的一个炼油厂持有股份。 它还在俄罗斯和国外拥有并经营约3055个零售服务站。
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