交易 BMW AG - BMW 差价合约
关于 Bayerische Motoren Werke AG
巴伐利亚汽车公司是一家位于德国的汽车和摩托车制造商。 该公司将其活动分为四个部分。 汽车、摩托车、金融服务和其他实体。 汽车部门开发、制造、组装和销售宝马、MINI和劳斯莱斯品牌的汽车和越野车，以及备件和配件。 摩托车部门开发、制造、组装和销售摩托车，以及零部件和配件。 金融服务分部专注于汽车租赁、多品牌融资、车队业务、零售客户和经销商融资、客户存款业务和保险活动。 其他实体部门包括其他运营公司，如宝马（英国）投资有限公司、巴伐利亚劳埃德-雷塞布罗有限公司。
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