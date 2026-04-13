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关于 BlackRock, Inc.

贝莱德公司是一家投资管理公司。 公司向机构和零售客户提供一系列的投资和风险管理服务。 公司拥有跨资产类别的主动（阿尔法）和指数（贝塔）投资策略的多样化平台，使公司能够为客户定制投资结果和资产配置方案。 公司的产品包括投资于股票、固定收益、另类投资和货币市场工具的单一和多资产组合。 其产品直接或通过中介机构以一系列工具提供，包括开放式和封闭式共同基金、iShares交易所交易基金（ETF）、独立账户、集体投资基金和其他集合投资工具。 公司还提供技术服务，包括投资和风险管理技术平台、Aladdin、Aladdin Wealth、eFront和Cachematrix，以及咨询服务和解决方案。