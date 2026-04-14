交易 Barrick Mining Corp - B 差价合约
关于 Barrick Gold
巴里克黄金公司是一家金矿公司，主要从事黄金和铜的生产和销售，以及相关活动，如勘探和矿山开发。 公司持有14个金矿的权益，包括六个一级黄金资产。 公司的资产组合包括Carlin, Cortez, Turquoise Ridge, Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo, Loulo-Gounkoto, Kibali, Veladero, Porgera, North Mara, and Bulyanhulu。 公司的金矿在地理上是多样化的，位于阿根廷、加拿大、科特迪瓦、刚果民主共和国、多米尼加共和国、马里、坦桑尼亚和美国。 公司的铜矿位于赞比亚、智利和沙特阿拉伯。
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