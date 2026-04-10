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交易 Airbus - AIRfr 差价合约

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交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.36
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.016602 %
(-€3.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.01660%
短仓隔夜仓息调整
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保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.005621 %
(-€1.12)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.00562%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币EUR
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所France
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价170.14
开仓170.64
1 年变化28.32%
日区间169.19 - 172.18

交易 Airbus - AIRfr 差价合约

关于 Airbus SE

空中客车公司，前身为空中客车集团，是一家总部设在荷兰的公司，活跃于航空航天和国防工业。 公司通过三个部门运营。 空中客车公司、空中客车直升机公司和空中客车防务与航天公司。 空中客车分部主要从事商用喷气飞机和飞机零部件的开发、制造、营销和销售，以及飞机改装和相关服务。 空中客车直升机部门专门从事民用和军用直升机的开发、制造、营销和销售，以及提供直升机相关服务。 空中客车防务和空间分部生产军用作战飞机和训练飞机，提供国防电子和全球安全市场解决方案，并制造和销售导弹。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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