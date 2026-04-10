交易 Airbus - AIRfr 差价合约
关于 Airbus SE
空中客车公司，前身为空中客车集团，是一家总部设在荷兰的公司，活跃于航空航天和国防工业。 公司通过三个部门运营。 空中客车公司、空中客车直升机公司和空中客车防务与航天公司。 空中客车分部主要从事商用喷气飞机和飞机零部件的开发、制造、营销和销售，以及飞机改装和相关服务。 空中客车直升机部门专门从事民用和军用直升机的开发、制造、营销和销售，以及提供直升机相关服务。 空中客车防务和空间分部生产军用作战飞机和训练飞机，提供国防电子和全球安全市场解决方案，并制造和销售导弹。
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