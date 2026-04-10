交易 Air France-Klm - AFp 差价合约

关于 Air France KLM SA

法航KLM-SA是一家航空公司。 该公司从事客运业务。 其活动还包括货运、航空维修和其他与航空运输有关的活动，包括餐饮。 公司的两个子集团法航和荷航有一个飞行者计划--蓝天飞行计划，该计划使会员在乘坐航空公司合作伙伴的航班或与非航空公司合作伙伴的交易中获得里程。 其活动包括客运、货运、维修和其他活动。 公司的网络是围绕巴黎戴高乐机场和阿姆斯特丹斯奇普霍尔机场的枢纽组织的。 通过这两个枢纽，公司将欧洲与世界其他地区连接起来，在超过115个国家有大约320个目的地。 公司的子公司Transavia在荷兰和法国有针对中程休闲客户的业务，并通过其包机和旅游运营商开展业务。