赫尔移动平均线策略：教育指南
了解赫尔移动平均线 (HMA) 及其关键特点，并学习如何应用赫尔移动平均线交易策略。
什么是赫尔移动平均线？
赫尔移动平均线 (HMA) 是一种技术分析工具，用于衡量某项资产在特定时间段内的平均价格。与传统的移动平均线 (MA) 相比，赫尔移动平均线能够有效减少“噪音”，从而平滑价格波动，帮助交易者更容易识别趋势。
在本文中，我们将探讨赫尔移动平均线指标的原理，并介绍如何设计适合自身使用的赫尔移动平均线策略。
要点
- 赫尔移动平均线 (HMA) 是一种技术分析工具，用于计算某项资产在一段时间内的平均价格，旨在减少市场“噪音”，并平滑价格波动幅度。
- 赫尔移动平均线 (HMA) 是由阿兰·赫尔 (Alan Hull) 于 2005 年发明的，它结合了简单移动平均线 (SMA)、加权移动平均线 (WMA) 和指数移动平均线 (EMA) 的优点，成为一种更加灵敏和平滑的指标。
- 在应用赫尔移动平均线时，根据您的交易风格和目标选择合适的参数和时间框架至关重要。阿兰·赫尔建议使用默认周期数 16。
- 赫尔移动平均线可以帮助识别趋势、发现趋势反转，确定关键的支撑位和阻力位，以及与其他指标结合使用，以提供更精准的交易信号。
- 常见的赫尔移动平均线 (HMA) 交易策略包括交叉策略和突破策略。
赫尔移动平均线详解
赫尔移动平均线 (HMA) 是由澳大利亚股市交易者阿兰·赫尔 (Alan Hull) 于 2005 年发明的，旨在解决传统移动平均线的滞后问题。正如该指标的创始人所指出的那样：
赫尔移动平均线 (HMA) 指标与简单移动平均线 (SMA)、加权移动平均线 (WMA) 和指数移动平均线 (EMA) 等其他类型的移动平均线不同，它通过独特的计算方法，融合了其他移动平均线的优点，从而打造出一个更加灵敏和平滑的指标。
赫尔移动平均线计算
尽管大多数交易平台都能轻松使用赫尔移动平均线，但了解其工作原理有助于交易者更有效地应用该指标。若要手动计算赫尔移动平均线，交易者可以按照以下步骤操作：
- 首先选择周期数：阿兰·赫尔建议使用16个周期，但交易者可以根据自己的赫尔移动平均线交易策略选择适合的周期数。
- 计算两条加权移动平均线 (WMAs)：
- 其中一条是对整个时间长度（周期数）进行计算
- 另一条是对一半的时间长度（周期数/2）进行计算
- 将周期数较少的加权移动平均线乘以 2，然后减去第一条加权移动平均线：得出的结果便是原始的、未经平滑处理的赫尔移动平均线。
- 计算周期数的平方根：：可以四舍五入，取整数。
- 使用得出的结果计算第三条加权移动平均线：这就是最终的赫尔移动平均线。
简而言之，赫尔移动平均线的计算公式为：
HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
其中：
- WMA = 加权移动平均线
- n = 周期数
- sqrt = 平方根
赫尔移动平均线的交易设置
在使用赫尔移动平均线时，至关重要的一点是，选择合适的参数和时间框架，以契合自己的特定交易风格和目标。赫尔移动平均线基于一个选定的周期数计算，该周期数决定了赫尔移动平均线的灵敏度和平滑度。
赫尔移动平均线指标的创建者阿兰·赫尔推荐使用默认周期数 16，但交易者可以调成其他周期数试试，以找到最适合自己的参数值。
在选择合适的时间框架时，请考虑您的交易风格，并考虑您希望执行哪种市场分析。例如：
- 日内交易：日内交易者可能偏好较短的时间框架，如 1 分钟、5 分钟、15 分钟价格走势图。
- 波段交易：波段交易者可能倾向于 4 小时价格走势图、日线图甚至周线图。
- 头寸交易：头寸交易者可能专注于以周或月为单位的时间框架，以便识别长期趋势。
请记住，只有经过反复试验，才能选出适合自己的参数和时间框架。在将策略运用于实盘交易之前，使用历史价格数据测试各种设置必不可少。
如何在交易中使用赫尔移动平均线
赫尔移动平均线 (HMA) 可以根据交易者的策略以多种方式使用。以下是一些可以使用赫尔移动平均线 (HMA) 进行交易的场景。
识别趋势
由于具有平滑特性和对价格变化的高敏感性，赫尔移动平均线 (HMA) 在识别趋势时特别有效。
为了确认趋势，可以观察赫尔移动平均线 (HMA) 的斜率。赫尔移动平均线 (HMA) 向上倾斜表示市场处于看涨趋势，向下倾斜则表示市场处于看跌趋势。
赫尔移动平均线 (HMA) 相对于价格的位置也能提供重要信息。例如，当赫尔移动平均线 (HMA) 位于价格之上且呈上升趋势时，意味着市场可能处于上涨趋势，但可能会遇到更强的阻力。相反，当赫尔移动平均线 (HMA) 位于价格下方且呈下降趋势时，表明下行趋势可能会遇到支撑位。
赫尔移动平均线交易策略
虽然交易者可以设计出各种使用该指标的方法，但有一些赫尔移动平均线策略颇为盛行，其中包括赫尔移动平均线交叉策略和赫尔移动平均线突破策略。
赫尔移动平均线交叉策略
赫尔移动平均线交叉策略使用到了两个不同的时间框架，其中一个周期数较少、另一个周期数较多，当这两个周期数的赫尔移动平均线交叉时，便形成了交易信号。
交易者使用此策略时，应在价格走势图上画出两条赫尔移动平均线，其中一个的周期数较少（例如 10 个周期），另一个周期数较多（例如 50 个周期）。周期数较少的赫尔移动平均线对价格变化的反应更敏捷，而周期数较长的赫尔移动平均线则能更平滑地反映整体趋势。
赫尔移动平均线交叉策略的主要思路是基于两条赫尔移动平均线的相对位置来识别潜在的进场点和离场点。周期数较少的赫尔移动平均线由下而上穿过周期数较多的赫尔移动平均线时，表示趋势可能看涨。相反，周期数较少的赫尔移动平均线由上而下穿过周期数较多的赫尔移动平均线时，表示趋势可能看跌。
为了提高赫尔移动平均线交叉策略的准确性，交易者可以考虑加入额外的规则或筛选条件。例如，交易者可以选择仅在出现交叉且交易量显著增加时进场交易，因为交易量的增加可以进一步确认趋势的强度。此外，结合其他技术分析工具（如相对强弱指数或平滑异同移动平均线）有助于核实交叉信号的有效性。
赫尔移动平均线突破策略
赫尔移动平均线突破交易策略侧重于识别成功突破关键支撑位或阻力位的机会（这可能意味着强势趋势的开始），并利用这一信号参与交易。
实施赫尔移动平均线策略时，首先需要在价格走势图中识别关键的支撑位和阻力位。这些价格位通常是资产价格多次达到的高点或低点，形成的一个横向“屏障”。交易者可以在价格走势图上绘制赫尔移动平均线，以帮助确定整体趋势方向并衡量突破的力度。
识别出支撑位和阻力位后，交易者可以结合赫尔移动平均线分析资产价格与这些关键价格位之间的关系。突破是指资产价格突破既定的支撑位或阻力位，并且这一突破得到了赫尔移动平均线的确认。
例如，如果资产价格突破阻力位，同时赫尔移动平均线也越过了该阻力位，则可能表示出现了看涨突破。相反，如果资产价格跌破了支撑位，并且赫尔移动平均线也随之跌穿，则可能意味着出现了看跌突破。
为了提高赫尔移动平均线突破交易策略的可靠性，交易者可以结合使用更多指标，如布林带®或平均真实波幅 (ATR)。
为什么选择赫尔移动平均线？
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灵敏：赫尔移动平均线对价格变化高度敏感，有助于交易者快速识别潜在的趋势变化和市场反转。
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平滑：尽管赫尔移动平均线指标非常灵敏，但其曲线依然平滑，有助于减少市场“噪音”，从而过滤掉虚假信号。
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灵活：赫尔移动平均线指标适用于各种时间框架、市场和交易风格，是一个灵活的工具，有助于实现多种交易目标。
与赫尔移动平均线相关的风险
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滞后：尽管赫尔移动平均线比传统的移动平均线更加灵敏，但它仍然是一个滞后指标，依赖于历史价格数据，因此无法保证未来的收益。
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虚假信号：尽管赫尔移动平均线凭借其平滑特性能够减少市场“噪音”，但在波动剧烈或区间震荡的市场行情中，仍可能产生虚假信号。
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参数选择：选择适当的赫尔移动平均线参数或周期数可能具有挑战性，因为不同的市场状况和交易风格可能需要进行不同的设置。
结论
总之，赫尔移动平均线是一个重要的技术分析工具，既灵敏又平滑，有助于交易者更好地分析价格走势。赫尔移动平均线由澳大利亚股市交易者阿兰·赫尔发明，旨在解决传统移动平均线（如简单移动平均线 (SMA)、加权移动平均线 (WMA) 和指数移动平均线 (EMA)）存在的滞后性和潜在“噪音”问题。
凭借独特的计算过程以及结合多种移动平均线的优点，赫尔移动平均线在众多移动平均线中脱颖而出。使用赫尔移动平均线时，选择适当的参数和时间框架至关重要。因此，交易者应尝试不同的设置，以找到最契合个人特定交易风格和目标的参数。阿兰·赫尔推荐使用默认周期数16，不过，交易者也可以根据需要调整为其他周期数进行测试。
赫尔移动平均线非常灵活，适用于各种交易策略，包括识别趋势、发现趋势反转、确定支撑位和阻力位，也可以与其他指标结合使用。在众多赫尔移动平均线交易策略中，赫尔移动平均线交叉策略和赫尔移动平均线突破策略是最为热门的两种。这两种策略均旨在利用赫尔移动平均线的灵敏和平滑优势来识别市场中潜在的进场点和离场点。
尽管赫尔移动平均线优势突出，交易者仍需意识到使用该指标时可能伴随的风险。赫尔移动平均线属于滞后性指标，依赖于历史价格数据，因此无法保证未来的收益。此外，赫尔移动平均线可能会在跌宕起伏或区间震荡的市场行情下释放虚假信号，并且选择合适的参数也可能让交易者感到为难。
常见问题解答
赫尔移动平均线最适宜的设置是什么？
赫尔移动平均线最适宜的设置无法一概而论，具体取决于交易者偏好的时间框架和交易风格。不过，16 个周期数是默认的设置，也是阿兰·赫尔推荐的周期数。交易者应当尝试不同的设置，以找到最契合自身特定的目标市场和方法的参数。
赫尔移动平均线与其他移动平均线有什么不同？
赫尔移动平均线结合了多种移动平均线的优点，是一种更加灵敏和平滑的指标。与传统的移动平均线相比，赫尔移动平均线通过独特的计算过程（结合了多条加权移动平均线，并且其中一条基于周期数的平方根进行计算）有效减少了滞后和虚假信号。
赫尔移动平均线对交易者而言为何非常实用？
赫尔移动平均线对交易者来说非常实用，因为它能够更敏捷、更准确地反映价格趋势，帮助交易者更好地识别趋势和进出场信号，从而提升整体交易体验。