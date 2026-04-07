赫尔移动平均线交易策略

虽然交易者可以设计出各种使用该指标的方法，但有一些赫尔移动平均线策略颇为盛行，其中包括赫尔移动平均线交叉策略和赫尔移动平均线突破策略。

赫尔移动平均线交叉策略

赫尔移动平均线交叉策略使用到了两个不同的时间框架，其中一个周期数较少、另一个周期数较多，当这两个周期数的赫尔移动平均线交叉时，便形成了交易信号。

交易者使用此策略时，应在价格走势图上画出两条赫尔移动平均线，其中一个的周期数较少（例如 10 个周期），另一个周期数较多（例如 50 个周期）。周期数较少的赫尔移动平均线对价格变化的反应更敏捷，而周期数较长的赫尔移动平均线则能更平滑地反映整体趋势。

赫尔移动平均线交叉策略的主要思路是基于两条赫尔移动平均线的相对位置来识别潜在的进场点和离场点。周期数较少的赫尔移动平均线由下而上穿过周期数较多的赫尔移动平均线时，表示趋势可能看涨。相反，周期数较少的赫尔移动平均线由上而下穿过周期数较多的赫尔移动平均线时，表示趋势可能看跌。

为了提高赫尔移动平均线交叉策略的准确性，交易者可以考虑加入额外的规则或筛选条件。例如，交易者可以选择仅在出现交叉且交易量显著增加时进场交易，因为交易量的增加可以进一步确认趋势的强度。此外，结合其他技术分析工具（如相对强弱指数或平滑异同移动平均线）有助于核实交叉信号的有效性。

赫尔移动平均线突破策略

赫尔移动平均线突破交易策略侧重于识别成功突破关键支撑位或阻力位的机会（这可能意味着强势趋势的开始），并利用这一信号参与交易。

实施赫尔移动平均线策略时，首先需要在价格走势图中识别关键的支撑位和阻力位。这些价格位通常是资产价格多次达到的高点或低点，形成的一个横向“屏障”。交易者可以在价格走势图上绘制赫尔移动平均线，以帮助确定整体趋势方向并衡量突破的力度。

识别出支撑位和阻力位后，交易者可以结合赫尔移动平均线分析资产价格与这些关键价格位之间的关系。突破是指资产价格突破既定的支撑位或阻力位，并且这一突破得到了赫尔移动平均线的确认。

例如，如果资产价格突破阻力位，同时赫尔移动平均线也越过了该阻力位，则可能表示出现了看涨突破。相反，如果资产价格跌破了支撑位，并且赫尔移动平均线也随之跌穿，则可能意味着出现了看跌突破。

为了提高赫尔移动平均线突破交易策略的可靠性，交易者可以结合使用更多指标，如布林带®或平均真实波幅 (ATR)。