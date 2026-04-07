阿诺勒古 (Arnaud Legoux) 移动平均线
深入了解 ALMA交易策略，掌握其计算方法和指标设置，并学习如何将其有效应用于实际交易。请继续阅读我们的指南，了解更多内容。
什么是 ALMA 交易策略？
外汇对中的ALMA 交易策略是一种基于阿诺勒古移动平均线 (ALMA) 的交易方法。ALMA 作为一种技术指标，通过高斯分布函数计算资产在特定时间段内的平均价格。
ALMA 由法国数学家阿诺·勒古 (Arnaud Legoux) 和迪米特里斯·考奇斯-劳卡斯 (Dimitris Kouzis-Loukas) 于 2009 年发明。这是一种灵敏且平滑的移动平均线 (MA)，能够有效减少滞后和市场“噪音”，从而提供更精准的趋势分析。
要点
- ALMA 是一种技术指标，属于灵敏且平滑的移动平均线，同时具备减少滞后和过滤“噪音”的特性。
- 该指标由阿诺·勒古 (Arnaud Legoux) 和迪米特里斯·考奇斯-劳卡斯 (Dimitris Kouzis-Loukas) 发明。ALMA 使用高斯分布函数为指定期间内的数据点分配权重。
- ALMA 主要用于识别趋势和趋势反转，还能作为动态支撑位和阻力位。此外，它可以与其他技术指标相结合，以优化交易策略。
- 例如，结合 ALMA 和两条指数移动平均线的交易策略相当流行，但 ALMA 的应用场景远不限于此。
- ALMA 具备的优点包括平滑、过滤能力强和滞后低，然而，交易者也需注意其可能产生的虚假信号和计算复杂性等问题，并且应意识到将 ALMA 与其他指标结合使用的重要性。
ALMA 交易策略详解
计算 ALMA
尽管大多数图表和交易平台均可使用阿诺勒古移动平均线 (ALMA) 指标，但了解其计算过程可以帮助交易者更高效地应用这一工具。
ALMA 的计算公式基于指定时间段，通过加权求和来得出结果，并通过调整偏移量对高斯滤波器的作用进行优化。其权重由高斯分布函数决定，从而实现对数据点的动态分配。运用 ALMA 指标可以有效减少传统移动平均线常见的滞后问题，从而提供更及时、精准的趋势信号。
简而言之，阿诺勒古移动平均线的一般公式是：
其中：
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加权价格之和：在这一步计算过程中，会将选定时间段内的每个价格都乘以一个特定的权重。该权重通过高斯函数确定：价格的时间点越接近当前时间，分配到的权重越高；而价格的时间点越远离当前时间，分配到的权重则越低。因此，ALMA 更加重视近期的价格数据，对价格变化具有更高的敏感性。
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权重之和：在这一步计算过程中，将选定时间段内分配给价格的所有权重简单相加。通过将这些权重相加，可以对 ALMA 进行归一化处理，确保最终结果不会因加权过程而产生偏差。计算权重之和时，需要将使用高斯函数分配给选定时间段内每个价格的所有权重累加起来。
指标设置
在设置 ALMA 参数时，考虑您的交易策略和时间范围至关重要。ALMA 指标有三个关键要素：窗口大小、偏移量和 sigma。不同的平台对这三个要素的命名可能有所不同。例如，Capital.com 将这三个要素称为时段、偏移量和偏差。
值得注意的是，阿诺勒古移动平均线 (ALMA) 指标的计算并未直接使用标准差；然而，该指标的参数 sigma 代表的是在高斯分布函数中使用的偏差。
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时段或窗口大小：窗口大小也称为“长度”或“回溯期”，决定了 ALMA 计算中使用的历史数据点数量。如果窗口较小，ALMA 线会对近期价格变化更加敏感，但也可能增加“噪音”，从而提高出现错误信号的可能性。相反，如果窗口较大，ALMA 线会更加平滑，减少“噪音”，但可能导致对价格变化的反应更加滞后。
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偏移量：偏移量决定了高斯滤波器的位置，该滤波器用于在计算移动平均值时对数据点加权。偏移量表示为窗口大小的一个分数，其值范围在 0 到 1 之间。偏移量越高，高斯滤波器就越靠近较新的数据点，使得 ALMA 对近期价格变化更加敏感，但也可能增加“噪音”。偏移量越低，高斯滤波器就越靠近窗口的中心，ALMA 线会更加平滑，从而减少“噪音”，但可能会导致反应滞后。
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偏差或 Sigma：ALMA 中的 sigma 指的是高斯分布函数中使用的标准差。这个参数决定了曲线的平滑度，同时影响靠近窗口中心的数据点相较于远离窗口中心的数据点的权重大小。Sigma 越小，高斯滤波器就越窄，使得 ALMA 对价格变化更加灵敏，但可能会增加“噪音”和错误信号的概率。Sigma 越大，高斯滤波器就越宽，ALMA 线变得更加平滑，减少“噪音”，但也可能导致反应滞后。
交易者可以尝试使用多种窗口大小，在灵敏性和降噪之间找到最佳平衡点。此外，交易者可以在模拟账户上测试自己的设置，检查信号的准确性，并确保这些信号与其具体目标契合。请记住，在进行实际交易之前，务必进行充分的尽职调查，并且绝不投入超过自身亏损承受能力的资金。
ALMA 交易策略
在交易中使用 ALMA 指标的方式多种多样。例如，ALMA 可以用于进行趋势分析，帮助交易者识别市场的主要走势。此外，交易者还可以将 ALMA 指标与其他技术工具结合使用，从而获得更全面的市场视角，增强交易策略的可靠性。
如何在交易中使用 ALMA 指标
您可以通过多种方式使用 ALMA 指标，并且可以将其与其他技术分析工具结合使用，以获得更全面的市场视角。
趋势识别
阿诺勒古移动平均线有助于识别价格趋势的方向，揭示价格趋势是看涨（上升）还是看跌（下降）。
当价格走势图上每个 K 线图的最低点低于 ALMA 线时，表示可能出现看跌趋势。相反，如果最低点高于 ALMA 线，则表明可能出现看涨趋势。
同时，K 线图与 ALMA 线之间的距离越大，趋势就越强。距离缩小则可能表明趋势可能反转。
过往业绩并非未来结果的可靠指标。
趋势反转
如前所述，当阿诺勒古移动平均线相对于价格走势图的方向发生转变时，这可能是趋势即将反转的预警信号。
例如，如果资产价格从持续高于 ALMA 线（表示看涨趋势）转变为跌破 ALMA 线，则可能表明趋势向看跌方向转变。与此类似，如果资产价格从持续低于 ALMA 线（表示看跌趋势）转变为突破 ALMA 线，则可能暗示趋势向看涨方向转变。
ALMA 线原本低于价格走势图，现在转变为高于价格走势图，表明趋势可能反转。
过往业绩并非未来结果的可靠指标。
支撑位和阻力位
阿诺勒古移动平均线能够适应不断变化的价格走势，因此还可以充当动态支撑位和阻力位。
当资产价格位于 ALMA 线之上时，ALMA 线可能也是支撑位，表明资产价格可能会从该线反弹、走高。相反，当资产价格位于 ALMA 线之下时，ALMA 线可能充当阻力位，表明资产价格可能面临下行压力，即可能会发生趋势反转并继续下跌。
遵循此策略的交易者可以在资产价格从上方往下接近 ALMA 线时考虑做多，将 ALMA 线视为潜在支撑位。与之类似，当资产价格从下方往上接近 ALMA 线时，交易者可以考虑做空，将 ALMA 线视为潜在阻力位。
与其他指标结合使用
阿诺勒古移动平均线可以与其他计算方法和时间框架的移动平均线结合使用，从而优化交易策略，并提高信号的准确性。ALMA 线还可以与其他指标结合使用，例如相对强弱指数 (RSI)、抛物线转向指标 (SAR) 以及布林带®，以确认趋势并评估其强度。
ALMA 和指数移动平均线 (EMA) 交易策略
该策略结合了 ALMA 的平滑性和灵敏性优势，以及传统指数移动平均线的特点，有助于交易者充分发挥两者的优势，从而获得最佳效益。
要设置该 ALMA 策略，您需要在图表上绘制三条移动平均线：一条长期 ALMA（例如 100 天 ALMA），以及两条短期指数移动平均线（例如 10 天和 15 天指数移动平均线）。
在该 ALMA 指标策略中，ALMA 作为主要的趋势过滤器：当资产价格高于 ALMA 时，表示处于看涨趋势，交易者可以考虑建立多头头寸；当资产价格低于 ALMA 时，表示处于看跌趋势，交易者可以考虑建立空头头寸。10 天和 15 天的指数移动平均线用于识别看涨或看跌的交叉信号。
例如，当 ALMA 位于资产价格下方，并且 10 天指数移动平均线由下而上穿过 15 天指数移动平均线时，这可以视为看涨信号。相反，当 ALMA 位于资产价格上方，并且 15 天指数移动平均线由下而上穿过 10 天指数移动平均线时，这可以视为看跌信号。
ALMA 由上而下穿过价格走势图，而 10 天指数移动平均线由下而上穿过 15 天指数移动平均线时，表明趋势可能看涨。
过往业绩并非未来结果的可靠指标。
为什么选择 ALMA？
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平滑：ALMA 旨在成为更平滑的移动平均线，减少“噪音”和虚假信号，识别实际趋势。
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过滤能力强：ALMA 结合了加权移动平均线和高斯滤波器的优势，在市场行情徘徊不前时，能够有效过滤多余的信号。
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滞后低：得益于独特的计算方法，ALMA 相较于传统移动平均线滞后更少，这使得交易者能够更快地对市场变化做出反应，及时抓住交易机会。
与 ALMA 相关的风险
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虚假信号：虽然 ALMA 旨在减少虚假信号，但却不能完全过滤这些信号。交易者必须保持谨慎，并使用额外的确认方式排除虚假信号。
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复杂计算：ALMA 的计算方法比标准移动平均线更复杂，因此部分交易者可能难以正确理解和应用 ALMA。
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非独立指标：正如不应仅以任何技术指标作为交易决策依据一样，交易者也不应仅以 ALMA 作为决策的依据。ALMA 应与其他指标和价格走势分析方法结合使用。
结论
ALMA 是一个重要的技术指标，通过使用高斯分布函数为指定时间段内的数据点分配权重，并提供平滑且灵敏的移动平均线，有助于更准确地识别市场趋势。由于其独特的计算方法，ALMA 能够有效减少滞后和“噪音”，因此在各种类型的移动平均线中脱颖而出，提供更清晰和敏感的市场信号。
交易者可以将 ALMA 用于多种目的，包括识别趋势、判断趋势反转，以及充当动态支撑位和阻力位，从而完善其交易策略。结合了 ALMA 和两条指数移动平均线的 ALMA 交易策略颇为盛行。
尽管 ALMA 具备平滑、过滤能力强、滞后低等优势，交易者仍需意识到潜在的风险，例如虚假信号。因此，建议将 ALMA 与其他指标和价格走势分析方法结合使用，以提高交易策略的可靠性和准确性。如果交易者决定使用 ALMA 交易策略，那么理解 ALMA 指标的计算方法对做出有效决策至关重要。
常见问题解答
如何使用 ALMA 指标？
要使用 ALMA 指标，交易者可以在价格走势图上绘制 ALMA 线，并观察 ALMA 指标与资产价格之间的关系。通过这种方式，交易者可以识别市场趋势和趋势反转，并将 ALMA 线作为动态支撑位和阻力位，辅助做出交易决策。
如何解读 ALMA 指标？
如要解读 ALMA 指标，交易者可以先观察资产价格相对于 ALMA 线的位置及其走势。如果 ALMA 线上扬至价格走势图上方，则可能表明市场将出现看跌趋势；相反，如果 ALMA 线下行至资产价格下方，则可能暗示市场将出现看涨趋势。
ALMA 最适合在哪个时间框架下使用？
最适合 ALMA 的时间框架取决于您的交易策略和目标。您可以尝试不同的时间框架，以便在灵敏性和降噪之间找到最佳平衡。
如何将 ALMA 与其他指标结合使用？
交易者可以将 ALMA 与其他指标（如指数移动平均线、相对强弱指数、抛物线转向指标或布林带®）结合使用，以确认趋势、评估趋势强度，并验证接收到的交易信号，从而提高交易决策的准确性。