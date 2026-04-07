ALMA 交易策略详解

计算 ALMA

尽管大多数图表和交易平台均可使用阿诺勒古移动平均线 (ALMA) 指标，但了解其计算过程可以帮助交易者更高效地应用这一工具。

ALMA 的计算公式基于指定时间段，通过加权求和来得出结果，并通过调整偏移量对高斯滤波器的作用进行优化。其权重由高斯分布函数决定，从而实现对数据点的动态分配。运用 ALMA 指标可以有效减少传统移动平均线常见的滞后问题，从而提供更及时、精准的趋势信号。

简而言之，阿诺勒古移动平均线的一般公式是：

ALMA =（加权价格之和）/（权重之和）

其中：

加权价格之和 ：在这一步计算过程中，会将选定时间段内的每个价格都乘以一个特定的权重。该权重通过高斯函数确定：价格的时间点越接近当前时间，分配到的权重越高；而价格的时间点越远离当前时间，分配到的权重则越低。因此，ALMA 更加重视近期的价格数据，对价格变化具有更高的敏感性。

权重之和：在这一步计算过程中，将选定时间段内分配给价格的所有权重简单相加。通过将这些权重相加，可以对 ALMA 进行归一化处理，确保最终结果不会因加权过程而产生偏差。计算权重之和时，需要将使用高斯函数分配给选定时间段内每个价格的所有权重累加起来。

指标设置

在设置 ALMA 参数时，考虑您的交易策略和时间范围至关重要。ALMA 指标有三个关键要素：窗口大小、偏移量和 sigma。不同的平台对这三个要素的命名可能有所不同。例如，Capital.com 将这三个要素称为时段、偏移量和偏差。

值得注意的是，阿诺勒古移动平均线 (ALMA) 指标的计算并未直接使用标准差；然而，该指标的参数 sigma 代表的是在高斯分布函数中使用的偏差。

时段或窗口大小 ：窗口大小也称为“长度”或“回溯期”，决定了 ALMA 计算中使用的历史数据点数量。如果窗口较小，ALMA 线会对近期价格变化更加敏感，但也可能增加“噪音”，从而提高出现错误信号的可能性。相反，如果窗口较大，ALMA 线会更加平滑，减少“噪音”，但可能导致对价格变化的反应更加滞后。

偏移量 ：偏移量决定了高斯滤波器的位置，该滤波器用于在计算移动平均值时对数据点加权。偏移量表示为窗口大小的一个分数，其值范围在 0 到 1 之间。偏移量越高，高斯滤波器就越靠近较新的数据点，使得 ALMA 对近期价格变化更加敏感，但也可能增加“噪音”。偏移量越低，高斯滤波器就越靠近窗口的中心，ALMA 线会更加平滑，从而减少“噪音”，但可能会导致反应滞后。

偏差或 Sigma：ALMA 中的 sigma 指的是高斯分布函数中使用的标准差。这个参数决定了曲线的平滑度，同时影响靠近窗口中心的数据点相较于远离窗口中心的数据点的权重大小。Sigma 越小，高斯滤波器就越窄，使得 ALMA 对价格变化更加灵敏，但可能会增加“噪音”和错误信号的概率。Sigma 越大，高斯滤波器就越宽，ALMA 线变得更加平滑，减少“噪音”，但也可能导致反应滞后。

交易者可以尝试使用多种窗口大小，在灵敏性和降噪之间找到最佳平衡点。此外，交易者可以在模拟账户上测试自己的设置，检查信号的准确性，并确保这些信号与其具体目标契合。请记住，在进行实际交易之前，务必进行充分的尽职调查，并且绝不投入超过自身亏损承受能力的资金。