适合交易者的优质股息股票

什么是股息股票？

股息股票是指那些会定期将部分盈利以现金或股票形式作为股息返还给股东的上市公司股票。这些分红收入可为投资者提供除股价上涨所带来的资本利得之外的额外回报。

股息的支付周期可能为季度、月度、半年或年度，具体取决于公司所在地区及其内部政策。发行股息的做法可追溯至数百年前，其目的是通过持续回报激励投资者长期持有股票。

您可能听说过“股息贵族” (Dividend Aristocrats) 这一术语，它指的是 US 500 指数中连续至少 25 年逐年增加股息支付的公司，并需满足一系列特定的纳入标准。知名代表包括 Coca-Cola (KO) 和 McDonald's (MCD)。