О компании Quantum-Si incorporated

Quantum-SI Incorporated - компания, занимающаяся науками о жизни. Компания спроектировала и разработала аппаратно-программное решение для обеспечения полного комплексного решения. Компания разработала платформу для обнаружения одной молекулы, позволяющую проводить секвенирование белков следующего поколения (NGPS). Платформа компании состоит из автоматизированного прибора Carbon для подготовки проб, прибора Platinum NGPS, программного обеспечения Quantum-Si Cloud, наборов реагентов и чипов для использования с приборами. Прибор Carbon - это автоматизированный прибор для подготовки образцов, предназначенный для использования в приложениях, связанных с белками и дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). Прибор Platinum предназначен для широкого использования возможностей обнаружения одиночных молекул и NGPS. Облачная платформа Quantum-Si Cloud предназначена для интеграции облачного решения в прибор для передачи данных в режиме реального времени в облако, где аналитические рабочие процессы могут затем интерпретировать данные.

Текущая цена акций Quantum-Si incorporated составляет 0.9749 USD.

