Торговать Lithia Motors Inc - LAD

О компании Lithia Motors, Inc.

Lithia Motors, Inc. является поставщиком персональных транспортных решений в США. Она работает в трех сегментах: Внутренний, Импортный и Люкс. Отечественный сегмент состоит из розничных автомобильных франшиз, которые продают новые автомобили, произведенные Chrysler, General Motors и Ford. Импортный сегмент состоит из розничных автомобильных франшиз, которые продают новые автомобили, произведенные в основном Toyota, Honda, Subaru, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Kia и Mazda. Сегмент Luxury включает в себя розничные автомобильные франшизы, которые продают новые автомобили производства BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren и Pagani. Компания предлагает ряд продуктов и услуг, таких как жизненный цикл владения автомобилем, включая новые и подержанные автомобили, финансовые и страховые продукты, а также ремонт и обслуживание автомобилей. Компания предлагает 40 марок новых автомобилей и все марки подержанных автомобилей в 278 магазинах в Северной Америке.

Текущая цена акций Lithia Motors Inc составляет 291.65 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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