О компании IHI Corporation

Корпорация IHI производит огромный ассортимент продукции. Подразделение "Ресурсы, энергетика и окружающая среда" поставляет котлы, хранилища, оборудование для атомной энергетики. Подразделение социальной инфраструктуры и морской техники производит мосты, шлюзы, щитовые машины и морские сооружения, а также занимается недвижимостью. Подразделение промышленных систем и общего машиностроения поставляет морское оборудование, логистические системы, транспортное оборудование, парковочное оборудование, стальное оборудование, промышленное оборудование и др. Подразделение Aerospace and Defense занимается производством авиационных двигателей, ракетных систем и космических аппаратов, систем оборонного оборудования и др. Подразделение "Прочие" предоставляет оборудование и приборы для связи, электроники, электроизмерений, обработки информации и др.

Текущая цена акций IHI Corporation составляет 3289.7 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: 2seventy bio, Inc., Nordstrom, Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Landsea Homes Corporation, Black Diamond и Signature Bank. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.