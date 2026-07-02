Торговать Westlake Chemical - WLK

О компании Westlake Chemical

Westlake Corporation, ранее Westlake Chemical Corporation, является глобальным производителем и поставщиком материалов и продуктов. Компания поставляет строительные блоки для важнейших решений, от жилищного строительства, упаковки и здравоохранения до автомобильной и потребительской промышленности. Компания работает в двух сегментах: Продукция для жилищного строительства и инфраструктуры и Эксплуатационные и основные материалы. Сегмент Housing & Infrastructure Products производит готовую продукцию, используемую в жилищном и коммерческом строительстве, такую как сайдинг, отделка и погонаж, трубы и фитинги, архитектурный камень, цемент, глина, металлическая и полимерная композитная кровля, продукция для наружного использования, включая настилы и маты, и пленки. Сегмент Performance & Essential Materials управляет примерно 25 предприятиями по всему миру, которые производят фундаментальные химические строительные блоки, используемые для изготовления основных продуктов для сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицины, строительства, автомобилестроения, электротехники и клининга.

Текущая цена акций Westlake Chemical составляет 73.92 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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