Торговать FUJIFILM Holdings Corporation - 4901 CFD

О компании FUJIFILM Holdings Corporation

FUJIFILM Holdings Corporation - японская холдинговая компания, занимающаяся бизнесом, связанным с фотографией, медицинским обслуживанием, печатью, материалами для жидкокристаллических дисплеев и копировальной техникой. Компания осуществляет свою деятельность в трех бизнес-сегментах. Сегмент Imaging Solutions разрабатывает, производит и продает цветные пленки, цифровые камеры, цветную бумагу для фотоотпечатков, оборудование для моментальной печати и оптические устройства в основном для обычных потребителей. Сегмент Healthcare & Materials Solutions предоставляет оборудование для медицинских систем, косметику и добавки, фармацевтическую продукцию, контракт на разработку биофармацевтического производства, продукцию регенеративной медицины, химическую продукцию, оборудование для графических систем, струйное оборудование, материалы для дисплеев, носители записи и электронные материалы для коммерческого использования. Сегмент Document Solutions предоставляет цифровые многофункциональные периферийные устройства, издательские системы, программное обеспечение для управления документооборотом и сопутствующие услуги в основном для коммерческого использования.

