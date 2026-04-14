О компании Hecla Mining Company

Hecla Mining Company обнаруживает, приобретает и разрабатывает рудники и другие минеральные ресурсы, производит и продает концентраты, содержащие серебро, золото, свинец и цинк; углеродистый материал, содержащий серебро и золото, и нерафинированную руду, содержащую серебро и золото. Сегменты компании включают в себя Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi и Nevada Operations. Компания производит флотационные концентраты цинка, серебра и драгоценных металлов на предприятии Greens Creek и флотационные концентраты серебра и цинка на предприятии Lucky Friday. На руднике "Гринс Крик" также производятся гравитационные концентраты, содержащие оплачиваемые серебро, золото и свинец. Компания также производит нерафинированные слитки золота и серебра (доре), загруженный уголь и осадки в Casa Berardi и Nevada Operations. 100%-ное подразделение Casa Berardi расположено в регионе Абитиби на северо-западе Квебека, Канада. Операции в Неваде состоят из четырех земельных участков в северной Неваде общей площадью около 110 квадратных миль.

Текущая цена акций Hecla Mining Company составляет 19.88 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Treace Medical Concepts, Inc., Eisai Co., Ltd., El Al Israel Airlines Ltd., Lancashire Holdings Ltd, Heritage-Crystal Clean и Capital & Counties Properties PLC. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.