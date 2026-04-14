О компании Eisai Co., Ltd.

Eisai Co., Ltd. - японская фармацевтическая компания, занимающаяся в основном исследованиями и разработками, производством, продажей, импортом и экспортом фармацевтических препаратов. Компания осуществляет свою деятельность в двух бизнес-сегментах. Фармацевтический сегмент занимается исследованием, разработкой, производством и продажей фармацевтических препаратов для медицинского применения, непатентованных лекарств, лекарств общего назначения и др. Сегмент работает в пяти регионах, включая Японию, Америку (Северная Америка), Китай, EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка, Океания), Азию и Латинскую Америку (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Индия, АСЕАН, Латинская Америка). Сегмент "Прочие" занимается получением лицензионных доходов и бизнесом фармацевтического сырья. Компания также занимается предоставлением брендов, таких как противораковые препараты Lembima и Halaven, в области нервной и онкологической медицины.

Текущая цена акций Eisai Co., Ltd. составляет 4847.3 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Vodafone Group PLC, Xcel Brands Inc, 22nd Century, Trip.com Group Limited, Village Super Market и Coca-Cola HBC AG - GBP. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.