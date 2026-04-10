О компании B2Holding

B2holding ASA - норвежская компания, деятельность которой сосредоточена в основном в сфере финансовых услуг. Компания работает как поставщик долговых решений для банков и институциональных продавцов. Компания работает в пяти сегментах, а именно: Покупка долгов, Сбор долгов, Кредитная информация, Сбор долгов третьих лиц, Потребительское кредитование. Сегмент покупки долгов занимается покупкой портфелей долгов, в частности, неработающих кредитов (NPL). Сегмент "Взыскание долгов" обеспечивает оптимальное взыскание долгов с помощью мировых или судебных решений. Сегмент кредитной информации предлагает кредитную информацию в качестве услуги через Creditreform в Латвии. Сегмент Third Party Debt Collection предлагает сбор долгов от имени клиентов. Сегмент потребительского кредитования предоставляет услуги кредитования. Компания работает на датском рынке через Nordic Debt Collection A/S (Nodeco), а также владеет контрольным пакетом акций испанской компании Confirmacionde Solicitudes de Credito Verifica.

Текущая цена акций B2Holding составляет 24.37 NOK.

