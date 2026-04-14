О компании Fujikura Ltd.

Fujikura Ltd. - японская компания, занимающаяся в основном производством и продажей продукции для энергетики, информации и связи, электроники и автомобилестроения, а также предоставлением сопутствующих услуг. Компания осуществляет свою деятельность в четырех бизнес-сегментах. Сегмент компании "Энергетика и информация и связь" занимается предоставлением силовых кабелей, кабелей связи, алюминиевых проводов, проводов с покрытием, оптических волокон, оптических кабелей, деталей связи, оптических компонентов, оптического оборудования и сетевого оборудования, а также строительными работами. Сегмент Electronics Company занимается поставкой печатных плат, электронных проводов, деталей жестких дисков и различных разъемов. Сегмент "Автомобильная электроника" занимается поставкой автомобильных жгутов проводов и электрооборудования. Сегмент "Компания по недвижимости" занимается лизингом недвижимости. Компания также занимается новыми видами бизнеса.

Текущая цена акций Fujikura Ltd. составляет 5872.4 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: GFL Environmental Inc, Rapid7, Inc., Via Renewables, Inc., Matterport, Inc., Stem, Inc. и Umpquas. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.