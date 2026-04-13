О компании GFL Environmental Inc

GFL Environmental Inc. является канадской диверсифицированной компанией по оказанию экологических услуг. Компания занимается предоставлением услуг по утилизации неопасных твердых отходов, инфраструктуры и рекультивации почвы, а также услуг по утилизации жидких отходов. Сегменты компании включают: твердые отходы, в том числе транспортировку, захоронение, перевалку и утилизацию материалов; инфраструктуру и рекультивацию почвы; жидкие отходы. Сегмент инфраструктуры и рекультивации почв предлагает безопасные, комплексные услуги на месте для развития инфраструктуры или строительства. Он также предлагает биоремедиацию ex-situ для загрязненных почв и организует выемку и транспортировку почвы на один из своих лицензированных объектов по рекультивации. Сегмент жидких отходов предлагает услуги по утилизации автомобильных отработанных жидкостей, услуги вакуумных грузовиков и гидромашин, услуги по переработке опасных отходов, аварийное реагирование и восстановление объектов, а также специализированные услуги и промышленную уборку.

Текущая цена акций GFL Environmental Inc составляет 38.67 USD.

