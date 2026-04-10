О компании Cranswick PLC

Cranswick plc - компания-производитель продуктов питания. Компания производит и поставляет продукты питания розничным продавцам бакалейных товаров, сектору общественного питания и мировым производителям продуктов питания. Компания осуществляет свою деятельность через сегмент "Продукты питания", который занимается производством и поставкой продуктов питания розничным продавцам бакалейных товаров в Великобритании, сектору общественного питания и другим производителям продуктов питания. Компания предоставляет ассортимент свинины, деликатесных колбас, деликатесного бекона и гаммона, вареной курицы, вареного мяса, континентальных продуктов и деликатесных кондитерских изделий через розничную торговлю, обслуживание продуктов питания, удобство и онлайн, продукты питания на вынос, экспорт и производственные каналы. Компания управляет примерно 16 производственными предприятиями в Великобритании, а также владеет операциями по разведению и выращиванию свиней. Она также владеет сетью поставок цыплят, включающей комбикормовый завод, инкубаторий и бройлерные фермы.

Текущая цена акций Cranswick PLC составляет 54.04 GBP.

