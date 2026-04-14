Торговля индексом Dow 30 в преддверии отчетности крупнейших финансовых компаний

Большая часть потерь с начала конфликта была отыграна, несмотря на сохраняющиеся высокие цены на нефть. При этом, согласно данным CoT, крупные спекулянты заметно увеличили свою чистую короткую позицию.
По Monte Safieddine
Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись с гэпом вниз на фоне роста цен на нефть после заявления президента Трампа о введении морской блокады в Ормузском проливе. Это произошло после недели значительного роста, в ходе которой S&P 500 прибавил 3.5% (до 6,816), Nasdaq 100 вырос на 4% (до 25,116), Dow 30 поднялся на 3.1% (до 47,916), а Russell 2000 увеличился на 4.1% (до 2,630), на ожиданиях возможного урегулирования конфликта. Однако последние новости негативно повлияли на склонность к риску.

Доходности казначейских облигаций выросли по всей кривой, а рыночные ожидания (CME FedWatch) указывают на сохранение ставок ФРС без изменений в этом году, при этом вероятность снижения ставок продолжает снижаться.

Несмотря на рост цен на нефть, при котором WTI кратковременно достигал $99 на фоне обострения напряженности между США и Ираном, потери на фондовом рынке остаются ограниченными. Индекс Dow 30 находится всего примерно на 2% ниже уровня закрытия февраля, что свидетельствует о сохраняющемся умеренном оптимизме участников рынка.

Что касается макроэкономических данных, опубликованных в прошлую пятницу, то отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за март показал рост на 178 тыс., значительно превысив прогноз в 65 тыс., компенсировав пересмотренное снижение в феврале (-133 тыс.). Уровень безработицы снизился до 4.3% на фоне падения уровня участия в рабочей силе до 61.9%.

Средняя почасовая заработная плата выросла на 0.2% м/м и 3.5% г/г — минимальный годовой темп с мая 2021 года. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от S&P Global снизился до 49.8, оказавшись ниже прогноза (51.1).

На этой неделе ожидается публикация ключевых данных: индекс ISM, заказы на товары длительного пользования, протоколы FOMC, показатели PCE и ВВП, а также CPI и данные по потребительским ожиданиям от Университета Мичигана. Несмотря на важность этих данных, ключевым фактором остаются геополитические события и возможная эскалация.

Предстоящая неделя

Начало недели относительно спокойное с точки зрения макроданных: сегодня выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья, завтра — индекс цен производителей (PPI), в среду — торговые данные, а в четверг — традиционные еженедельные заявки на пособие по безработице.

Основное внимание будет сосредоточено на корпоративной отчетности: Goldman Sachs сегодня, JPMorgan, Citi и Wells Fargo завтра, Bank of America и Morgan Stanley в среду, Netflix и PepsiCo в четверг, а State Street — в пятницу.

Технический обзор Dow 30, стратегии и уровни

На дневном таймфрейме цена находится выше краткосрочных скользящих средних, но демонстрирует смешанную картину относительно долгосрочных, возвращаясь выше двух из них. Индикатор DMI показывает преимущество +DI над -DI, однако этого недостаточно для подтверждения устойчивого восходящего сигнала. RSI находится выше средней линии, но далек от зоны перекупленности, а ADX остается в зоне отсутствия выраженного тренда.

На недельном таймфрейме индикаторы в основном нейтральны, а цена находится около середины полос Боллинджера после достижения нижней границы в марте.

В целом техническая картина характеризуется как «волатильная консолидация», при которой цена остается чувствительной к геополитическим новостям.

Это создает условия, при которых:

  • трендовые стратегии могут фокусироваться на разворотах
  • контртрендовые — на пробоях

Image

Настроения клиентов Capital.com по Dow 30

Настроения клиентов значительно улучшились с начала прошлой недели, увеличившись с 59% длинных позиций до 67%, так как инвесторы начали возвращаться в рынок после восстановления.

В то же время крупные спекулянты, согласно отчету CoT, усилили свою короткую позицию с 62% до 74%, приблизившись к экстремальным значениям.

По другим индексам:

  • S&P 500 остается в чистом шорте (54%)
  • Russell 2000 — 55%
  • Nasdaq — снижение доли длинных позиций (с 57% до 54%)

Image

Отображение клиентских настроений на дневном графике

Image

Источник: Capital.com
Период: февраль 2026 – апрель 2026
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов

График Dow 30 на платформе Capital.com с ключевыми техническими индикаторами

Image

Источник: Capital.com
Период: январь 2026 – апрель 2026
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов

