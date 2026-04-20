Главная страницаАнализ рынка Торговля индексом S&P 500 после достижения новых максимумов

Торговля индексом S&P 500 после достижения новых максимумов

Последние геополитические новости оказали давление на фьючерсы, при этом крупные спекулянты сохраняют чистую короткую позицию, тогда как клиенты Capital.com остаются в большинстве в длинных позициях.
По Monte Safieddine
Торговля индексом S&P 500 после достижения новых максимумов
Shutterstock: знак Уолл-стрит

Фьючерсы на американские индексы слегка снижаются на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и сообщений об отмене мирных переговоров. Это следует за сильной неделей, в течение которой S&P 500 вырос на 4.7%, Nasdaq 100 — на 6.4%, а Russell 2000 — на 5.8%, обновив максимумы.

Рынки продолжают следить за ценами на нефть, учитывая их обратную корреляцию с рисковыми активами. WTI поднимался к $90, затем откатился к $87.

Доходности облигаций сначала снизились, затем вновь выросли. Рыночные ожидания колеблются между сохранением ставок и возможным снижением, однако сейчас преобладает сценарий без изменений.

Представители ФРС отмечают, что влияние конфликта пока неясно, однако снижение ставок возможно при быстрой стабилизации ситуации.

Неделя впереди

Сегодня ожидаются отчёты региональных банков, однако основной фокус остаётся на геополитике.

Также выйдут:

  • данные по розничным продажам
  • заявки на пособие по безработице
  • PMI
  • данные по настроениям потребителей

Сезон отчётности будет насыщенным.

Технический обзор S&P 500

На дневном графике цена выше всех ключевых скользящих средних, RSI близок к зоне перекупленности, а ADX подтверждает наличие тренда.

Общий вывод — умеренно бычий рынок.

Стратегии

  • Основной фокус — на покупках по тренду
  • Покупки на коррекциях

Настроения клиентов Capital.com

Доля длинных позиций составляет 59%.

Крупные спекулянты увеличили короткие позиции до 60%.

Отображение настроений клиентов на графике

Источник: Capital.com
Период: февраль 2026 – апрель 2026
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов

График S&P 500 на платформе Capital.com

Источник: Capital.com
Период: январь 2026 – апрель 2026
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов

Capital.com является брокерской платформой, предоставляющей услуги только по исполнению. Материалы, представленные на сайте Capital.com, предназначены исключительно для информационных целей и не должны рассматриваться как предложение о продаже или покупке продуктов или ценных бумаг, к которым они относятся. Точность или полнота представленной информации не гарантируется.

Представленная информация не является инвестиционным советом и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели инвестора. Любая информация, которая может быть предоставлена в отношении прошлых результатов, не является надежным показателем будущих результатов.

В пределах, разрешенных законом, Capital.com (или его филиал или сотрудник) ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования предоставленной информации. Любое лицо, использующее данную информацию, делает это исключительно на свой страх и риск.

Любая информация, которая может быть истолкована как «инвестиционное исследование», не была подготовлена в соответствии с законодательными требованиями, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и поэтому считается маркетинговым сообщением.