Торговля индексом S&P 500 после достижения новых максимумов

Фьючерсы на американские индексы слегка снижаются на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и сообщений об отмене мирных переговоров. Это следует за сильной неделей, в течение которой S&P 500 вырос на 4.7%, Nasdaq 100 — на 6.4%, а Russell 2000 — на 5.8%, обновив максимумы.

Рынки продолжают следить за ценами на нефть, учитывая их обратную корреляцию с рисковыми активами. WTI поднимался к $90, затем откатился к $87.

Доходности облигаций сначала снизились, затем вновь выросли. Рыночные ожидания колеблются между сохранением ставок и возможным снижением, однако сейчас преобладает сценарий без изменений.

Представители ФРС отмечают, что влияние конфликта пока неясно, однако снижение ставок возможно при быстрой стабилизации ситуации.

Неделя впереди

Сегодня ожидаются отчёты региональных банков, однако основной фокус остаётся на геополитике.

Также выйдут:

данные по розничным продажам

заявки на пособие по безработице

PMI

данные по настроениям потребителей

Сезон отчётности будет насыщенным.

Технический обзор S&P 500

На дневном графике цена выше всех ключевых скользящих средних, RSI близок к зоне перекупленности, а ADX подтверждает наличие тренда.

Общий вывод — умеренно бычий рынок.

Стратегии

Основной фокус — на покупках по тренду

Покупки на коррекциях

Настроения клиентов Capital.com

Доля длинных позиций составляет 59%.

Крупные спекулянты увеличили короткие позиции до 60%.

Отображение настроений клиентов на графике

Источник: Capital.com

Период: февраль 2026 – апрель 2026

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов

График S&P 500 на платформе Capital.com

Источник: Capital.com

Период: январь 2026 – апрель 2026

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов