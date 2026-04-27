Торговля индексом Nasdaq 100 в преддверии отчетности Big Tech

Торговля индексом Nasdaq 100 в преддверии отчетности Big TechТехнические индикаторы демонстрируют бычий настрой на ключевых таймфреймах, в то время как крупные спекулянты остаются в длинных позициях, а розничные трейдеры преимущественно занимают короткие позиции.
Фьючерсы на американские индексы остаются стабильными после рекордного закрытия на прошлой неделе, где Nasdaq 100 вырос на 2.4% до 27,303, тогда как Dow 30 снизился на 0.4% до 49,230.
В секторе полупроводников Nvidia выросла на 4.3%, вновь превысив капитализацию в $5 трлн. Сильные результаты Intel (+23.6%) также поддержали рынок.
Другие лидеры роста:
- TSM (+5.2%)
- AMD (+13.9%)
- Arm (+14.8%)
- Qualcomm (+11.1%)
В секторе программного обеспечения SAP (+7.4%) показала рост благодаря сильной отчетности, а ServiceNow (+6.4%) стабилизировалась после падения.
Доходности облигаций немного выросли, а рынок ожидает сохранения ставок ФРС без изменений.
Минюст США прекратил расследование в отношении Пауэлла, что открывает путь к назначению Кевина Уорша.
Нефть остаётся около $96, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах.
Индекс доверия потребителей (UoM) был пересмотрен до 49.8, оставаясь на низких уровнях.
Неделя впереди
Ожидается:
- данные по доверию потребителей
- рынок жилья
- ВВП
- PCE
- индекс ISM
Ключевое событие — отчетность Big Tech: Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и Apple.
Технический обзор Nasdaq 100
Цена находится выше всех ключевых средних, RSI в зоне перекупленности, ADX подтверждает сильный тренд.
Общая картина — умеренно бычий рынок.
Стратегии
- Покупки по тренду
- Покупки на коррекциях
Контртрендовые сделки — только для опытных трейдеров.
Настроения клиентов Capital.com
Доля коротких позиций выросла до 60%.
Крупные участники остаются в длинных позициях (53%).
Источник: Capital.com
Период: февраль 2026 – апрель 2026
Источник: Capital.com
Период: февраль 2026 – апрель 2026
Источник: Capital.com
Период: январь 2026 – апрель 2026
Источник: Capital.com
Период: январь 2026 – апрель 2026
