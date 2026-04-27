Торговля индексом Nasdaq 100 в преддверии отчетности Big Tech

Фьючерсы на американские индексы остаются стабильными после рекордного закрытия на прошлой неделе, где Nasdaq 100 вырос на 2.4% до 27,303, тогда как Dow 30 снизился на 0.4% до 49,230.

В секторе полупроводников Nvidia выросла на 4.3%, вновь превысив капитализацию в $5 трлн. Сильные результаты Intel (+23.6%) также поддержали рынок.

Другие лидеры роста:

TSM (+5.2%)

AMD (+13.9%)

Arm (+14.8%)

Qualcomm (+11.1%)

В секторе программного обеспечения SAP (+7.4%) показала рост благодаря сильной отчетности, а ServiceNow (+6.4%) стабилизировалась после падения.

Доходности облигаций немного выросли, а рынок ожидает сохранения ставок ФРС без изменений.

Минюст США прекратил расследование в отношении Пауэлла, что открывает путь к назначению Кевина Уорша.

Нефть остаётся около $96, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах.

Индекс доверия потребителей (UoM) был пересмотрен до 49.8, оставаясь на низких уровнях.

Неделя впереди

Ожидается:

данные по доверию потребителей

рынок жилья

ВВП

PCE

индекс ISM

Ключевое событие — отчетность Big Tech: Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и Apple.

Технический обзор Nasdaq 100

Цена находится выше всех ключевых средних, RSI в зоне перекупленности, ADX подтверждает сильный тренд.

Общая картина — умеренно бычий рынок.

Стратегии

Покупки по тренду

Покупки на коррекциях

Контртрендовые сделки — только для опытных трейдеров.

Настроения клиентов Capital.com

Доля коротких позиций выросла до 60%.

Крупные участники остаются в длинных позициях (53%).

Отображение настроений клиентов на графике

Источник: Capital.com

Период: февраль 2026 – апрель 2026

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов

График Nasdaq 100 на платформе Capital.com

