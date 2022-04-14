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Как выбрать лучший криптокошелек для хранения криптовалют

Купили криптовалюту и думаете над тем, где и как ее хранить? Наш материал поможет принять решение
По Capital.com Research Team
Как выбрать криптокошелек. Лучшие кошельки для хранения криптовалют
Фото: Shutterstock.com. Автор: Zmiter

Покупка криптовалюты — дело быстрое, а вот ее хранение может растянуться на долгое время. Мы уже рассказывали, как купить цифровую валюту, теперь разберемся подробнее с ее хранением. В этом руководстве мы разберем, как устроен электронный кошелек для криптовалюты, какими бывают типы хранилищ, в чем заключается принципиальная разница между кастодиальными и некастодиальными сервисами и какой криптокошелек выбрать в зависимости от ваших целей.

Что такое криптовалютный кошелек и как он работает

Для начала выясним, как устроен кошелек криптовалюты. Это не кошелек в традиционном понимании. Средства на нем не хранятся физически, они находятся в блокчейне, а криптокошелек дает вам возможность управлять ими. Он представляет собой два ключа, — приватный и публичный, — которые по сути являются данными для проведения различных операций с криптовалютами. Приватный ключ дает владельцу доступ к криптокошельку и активам, которые на нем хранятся. Проще говоря, это пароль от кошелька. Публичный ключ — это адрес вашего кошелька в блокчейне, он доступен всем его участникам. Таким образом, публичный ключ позволяет другим пользователям идентифицировать ваш кошелек, чтобы они могли, к примеру, перенаправлять на него средства. Оба ключа выглядят как комбинация букв и цифр.

Если приватный ключ утерян, то для его восстановления применяется seed-фраза из 12-24 слов, которую владелец записывает при создании криптокошелька. Если пользователь не сохранил seed-фразу, то вернуть доступ к своему кошельку он не сможет.

Какие бывают криптовалютные кошельки

Фото: Shutterstock.com. Автор: Vector Dude

Все существующие решения для хранения цифровых активов можно разделить по способу подключения к сети (холодные и горячие), а также по уровню контроля над приватными ключами (кастодиальные и некастодиальные). 

Холодные кошельки (Аппаратные и бумажные)

Холодный кошелек работает без постоянного подключения к интернету. Это делает его практически уязвимым для сетевых атак, фишинга и вредоносного ПО.

  • Аппаратные кошельки: Это специализированные физические устройства (внешне напоминающие USB-накопитель или пластиковую карту) со встроенным защищенным микрочипом. Приватный ключ никогда не покидает внутреннюю память устройства. Даже при подключении к зараженному компьютеру транзакция подписывается внутри самого гаджета. Это решение считается оптимальным для долгосрочного хранения крупных сумм.
  • Бумажные кошельки: Представляют собой распечатанный на бумаге документ с напечатанными приватным и публичным ключами (часто в виде QR-кодов). Несмотря на полную автономность, этот вариант имеет эксплуатационные риски: бумагу легко повредить, потерять или случайно уничтожить.

Горячие кошельки (Онлайн, мобильные, десктопные)

Горячий кошелек имеет постоянное или периодическое подключение к сети Интернет. Это обеспечивают высокую скорость совершения операций, что особенно удобно для активных трейдеров и пользователей децентрализованных приложений (dApps).

  • Мобильные кошельки: Приложения для смартфонов (iOS и Android), позволяющие оперативно совершать переводы и управлять портфелем в любое время.
  • Десктопные программы: Программное обеспечение, устанавливаемое на персональный компьютер.
  • Браузерные расширения: Удобные модули для веб-браузеров, обеспечивающие быстрое взаимодействие с DeFi-протоколами и Web3-сервисами. Главный компромисс горячих кошельков — потенциальная уязвимость для кибератак и хакерского софта, поэтому на них не рекомендуется хранить весь капитал.

Главный компромисс горячих кошельков — потенциальная уязвимость для кибератак и хакерского софта, поэтому на них не рекомендуется хранить весь капитал.

Кастодиальные vs Некастодиальные кошельки

Ключевой критерий при выборе хранилища — вопрос о том, кто именно контролирует приватные ключи.

Критерий

Кастодиальный кошелек

Некастодиальный кошелек

Контроль ключей

Третья сторона (кастодиан / биржа)

Только сам пользователь

Восстановление доступа

Возможна сброс пароля через поддержку

Только по seed-фразе (поддержки нет)

Устойчивость к блокировкам

Средства могут быть заморожены платформой

Полная децентрализация и независимость

Для кого подходит

Для новичков и быстрой биржевой торговли

Для долгосрочных инвесторов и защиты капитала
  • Кастодиальные кошельки: Вы доверяете хранение своих ключей оператору (например, централизованной криптовалютной бирже). В этом случае процесс похож на традиционный онлайн-банкинг: если вы забудете пароль, доступ можно восстановить через службу поддержки. Однако вы принимаете на себя риски самой платформы (банкротство, технические сбои, регуляторные ограничения).
  • Некастодиальные кошельки: Вы являетесь единственным владельцем приватных ключей. Это обеспечивает полную независимость и высокий уровень конфиденциальности, но требует безупречной дисциплины при обеспечении сохранности своей сид-фразы.

Как выбрать криптокошелек

Выбор подходящего хранилища зависит от ваших целей, характера торговли и объема инвестиций. Начинающему инвестору целесообразно оценить следующие критерии:

  • Уровень безопасности. Если вы планируете хранить сбережения в течение долгого срока («холд»), оптимальным выбором станет автономный аппаратный кошелек. Для ежедневных операций с небольшими суммами или работы с децентрализованными приложениями (DeFi) подойдет горячий некастодиальный кошелек.
  • Поддерживаемые блокчейны и токены. Обратите внимание на мультисетевые (мультивалютные) кошельки. Если вы планируете переводить стейблкоины (например, USDT), убедитесь, что кошелек поддерживает необходимые стандарты сетей — в частности, ERC-20 (сеть Ethereum) и TRC-20 (сеть Tron).
  • Удобство интерфейса. Для новичков важна интуитивная понятность приложения, наличие подсказок при переводах и корректная отображаемая статистика комиссий сети (gas).
  • Частота совершения транзакций. Активным трейдерам, совершающим сделки ежедневно, неудобно каждый раз подключать физический аппаратный модуль. В этом случае целесообразно использовать гибридный подход: основную часть капитала держать на холодном устройстве, а операционный баланс — на мобильном некастодиальном хранилище.

Ошибки при хранении криптовалюты

Даже самый надежный криптокошелек не сможет защитить ваши активы, если пренебрегать базовыми правилами кибергигиены. Вот распространенные ошибки, которые допускают начинающие пользователи:

  • Создание цифровых копий seed-фразы. Сохранение 12 слов в заметках смартфона, отправка их самому себе в мессенджере или хранение в виде скриншота в облаке открывают злоумышленникам простой доступ к вашим средствам. При компрометации устройства вирусом или утечке данных из облака баланс будет мгновенно опустошен.
  • Длительное хранение капитала на кастодиальных биржах. Торговая платформа предназначена для обмена и совершения сделок, а не для долговременного сбережения. Помните правило криптоиндустрии: «Не ваши ключи — не ваша криптовалюта». В случае банкротства биржи или блокировки аккаунта пользователь рискует полностью потерять доступ к деньгам.
  • Переход по фишинговым ссылкам. Мошенники создают точные копии сайтов популярных кошельков или браузерных расширений. Всегда проверяйте доменное имя в адресной строке и скачивайте софт исключительно с официальных ресурсов.
  • Беспечное отношение к паролям и 2FA. Использование простых паролей и отказ от двухфакторной аутентификации (2FA) делает аккаунт легкоуязвимым для подбора.

График: BTC/USD

Рейтинг криптокошельков

Ниже представлен обзор популярного программного и аппаратного обеспечения, заслужившего доверие пользователей.

  • Trezor. Это некастодиальный холодный аппаратный кошелек, который поддерживает большое количество криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Dash, Zcash, токены стандарта ERC-20). У Trezor есть простое приложение, которое доступно только для компьютера — его нужно будет скачать на сайте wallet.trezor.io, чтобы активировать кошелек. Кроме того, при активации устройства понадобится записать и сохранить для себя seed-фразу. Она поможет восстановить кошелек в случае потери доступа к нему. Стоит отметить, что Trezor можно подключать к горячим кошелькам. Будьте осторожны при покупке данного устройства — приобретайте его только на официальных сайтах.

Фото: Shutterstock.com

  • Ledger. Это тоже некастодиальный холодный аппаратный кошелек, который очень похож на Trezor. Он поддерживает большинство криптовалют. Чтобы активировать кошелек Ledger, нужно будет скачать специальное приложение (называется Ledger Live) и записать seed-фразу. Для такой модели криптокошелька, как Ledger Nano-X, существует мобильное приложение.

Фото: Shutterstock.com

  • Trust Wallet. Это мобильное приложение, которое является некастодиальным горячим онлайн-кошельком и поддерживает любые блокчейны. Кроме криптовалют, Trust Wallet также поддерживает NFT-токены. Для создания кошелька вам нужно будет скачать приложение и записать seed-фразу из 12 слов. В меню приложения можно будет добавить необходимые вам криптовалюты. Через Trust Wallet вы также сможете обменивать криптовалюты, для этого их не нужно будет выводить на какие-либо сторонние платформы. С помощью функции ​​Wallet Connect вы сможете привязать свой кошелек к интегрированным с ним сайтам.

Фото: Shutterstock.com

  • Metamask. Еще один некастодиальный горячий кошелек, который пользуется доверием пользователей. Его можно установить как разрешение в вашем браузере либо скачать в виде мобильного приложения. Metamask может быть интегрирован со многими сервисами, которые связаны с криптоиндустрией. Кроме того, его можно подключить к холодным кошелькам Trezor и Ledger. В целом, кошелек Metamask в использовании очень похож на Trust Wallet. Главное отличие заключается в том, что Metamask не поддерживает все криптовалюты, он работает с сетью Ethereum и, соответственно, со всеми основанными на ней токенами, а также с Binance Smart Chain, Polygon Network (Matic), Optimism Ethereum и т.п.

Фото: Shutterstock.com

Ключевые моменты

  • Криптокошелек не хранит монеты внутри устройства или приложения — все активы находятся в блокчейне, а кошелек содержит лишь криптографические ключи для управления ими.
  • Единственным способом восстановления доступа к некастодиальному кошельку является seed-фраза (мнемоническая фраза из 12–24 слов).
  • Холодные (аппаратные) кошельки обеспечивают максимальную защищенность, так как работают без постоянного подключения к сети Интернет.
  • Горячие (программные) кошельки обеспечивают высокий уровень удобства и скорости при регулярных переводах, но требуют строгого соблюдения правил цифровой безопасности.
  • Кастодиальные сервисы передают контроль над приватными ключами третьей стороне, в то время как некастодиальные дают владельцу полный независимый контроль над средствами.

FAQ:

Какой криптокошелек выбрать?

Зависит от планов на криптовалюту, которую вы будете на нем хранить. Для долгосрочных инвестиций больше подойдут холодные кошельки (оптимальный вариант — аппаратные), они более безопасны. Для краткосрочной торговли более предпочтительны горячие онлайн-кошельки. Если у вас много криптовалюты разных видов, то советуем использовать мультивалютный криптокошелек.

Как работает криптокошелек?

Ваши активы не находятся на самом криптокошельке, они хранятся внутри блокчейна. Кошелек для криптовалют — это, по сути, несколько ключей (приватный и публичный), которые служат для управления принадлежащими вам цифровыми валютами.

Какой криптокошелек лучше использовать для USDT?

Выбор зависит от используемого стандарта сети. Монета USDT существует на различных блокчейнах (ERC-20 в сети Ethereum, TRC-20 в сети Tron, BEP-20 в BNB Chain и др.). Для мобильного хранения USDT в разных сетях подходят мультисетевые некастодиальные кошельки, такие как Trust Wallet. Если планируется хранить крупные суммы стейблкоинов в течение долгого времени, целесообразно использовать аппаратные устройства Ledger или Trezor.

Как создать криптокошелек?

Онлайн-кошельки можно создать, установив соответствующее расширение в браузере либо мобильное приложение. Аппаратные кошельки — это устройства, на которых хранятся ваши ключи. Активировать их можно через специальные сайты и приложения.

Чем горячий криптокошелек отличается от холодного?

Главное отличие заключается в способе подключения к сети Интернет. Горячий кошелек (мобильное приложение, расширение для браузера) постоянно подключен к сети, что обеспечивают оперативность транзакций, но создаст потенциальные риски сетевых атак. Холодный (аппаратный) кошелек подписывает транзакции в автономном режиме без прямого выхода в интернет, что минимизирует риски удаленного взлома.

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