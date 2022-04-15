Как начать майнить криптовалюту

Видеокарты (GPU) и почему больше нельзя майнить Ethereum

Майнинг-ферма на видеокартах (GPU-риг) состоит из нескольких графических процессоров (обычно от 4 до 8 штук), подключенных к одной материнской плате через райзеры.

Ранее основной монетой для майнинга на видеокартах являлся Ethereum (ETH). Однако в сентябре 2022 года в сети Ethereum состоялось масштабное обновление (The Merge): проект полностью перешел с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake (PoS). В системе PoS привычный майнинг на "железе" отсутствует — новые блоки формируются валидаторами, заблокировавшими свои монеты в стейкинге.

Сегодня GPU-риги используются для майнинга других альткоинов (например, Ethereum Classic, Ravencoin, Kaspa). Видеокарты уступают асикам в энергоэффективности, но обладают более высокой ликвидностью на вторичном рынке.

Инженерная инфраструктура

Подготовка инженерных коммуникаций — критический этап перед покупкой оборудования:

Электросеть: Подключение нескольких асиков требует модернизации электропроводки, установки отдельных автоматических выключателей и проверки выделенной мощности на объект.

Подключение нескольких асиков требует модернизации электропроводки, установки отдельных автоматических выключателей и проверки выделенной мощности на объект. Охлаждение и вентиляция: Без постоянного притока холодного воздуха и активного отвода горячего оборудование быстро перегреется и выйдет из строя.

Без постоянного притока холодного воздуха и активного отвода горячего оборудование быстро перегреется и выйдет из строя. Стабильный интернет: Скорость соединения не играет ключевой роли, однако задержка (пинг) до серверов пула должна быть минимальной, чтобы избежать отклоненных шаров (stale shares).

Майнинг дома или дата-центр

Перед покупкой техники важно оценить место ее будущей эксплуатации.

Параметр сравнения Домашний майнинг (балкон, гараж) Майнинг-хостинг (Дата-центр) Уровень шума Высокий (комфортное проживание в квартире невозможно) Не имеет значения (специализированные залы) Охлаждение Ограничено естественной вентиляцией Профессиональные климатические системы Электросеть Бытовая (риск превышения лимитов мощности) Промышленная (выделенные линии высокой мощности) Обслуживание Самостоятельное (требует времени и навыков) Круглосуточный мониторинг и техподдержка Затраты на старт Минимальные (без оплаты арендных мест) Включают плату за размещение и обслуживание

Как выбрать криптовалюту для майнинга

При подборе цифрового актива для добычи следует учитывать следующие ключевые параметры:

Совместимость с имеющимся оборудованием: Алгоритм монеты должен поддерживаться чипами вашего ASIC или графическими ядрами GPU. Динамика сложности сети: Быстрый рост общего хешрейта сети снижает долю монет, приходящуюся на единицу вашего оборудования. Ликвидность и объемы торгов: Добываемый актив должен свободно торговаться на крупных биржах, чтобы его можно было без труда обменять для покрытия операционных расходов (оплаты счетов за электричество). Текущие тарифы на электроэнергию: Затраты на электроэнергию являются главной расходной статьей майнера. Если стоимость киловатт-часа слишком высока, добыча монет с высокой сложностью может стать убыточной.

Как происходит процесс майнинга

Шаг 1 Расчет экономической модели. Оценка стоимости техники, ее энергопотребления и местного тарифа на электроэнергию.

Расчет экономической модели. Оценка стоимости техники, ее энергопотребления и местного тарифа на электроэнергию. Шаг 2 Приобретение оборудования. Покупка устройств у авторизованных поставщиков или на вторичном рынке.

Приобретение оборудования. Покупка устройств у авторизованных поставщиков или на вторичном рынке. Шаг 3 Настройка криптокошелька. Создание надежного некастодиального кошелька для зачисления выплат. Подробнее о правилах безопасности читайте в нашем руководстве «Как выбрать криптокошелек: руководство для начинающих».

Настройка криптокошелька. Создание надежного некастодиального кошелька для зачисления выплат. Подробнее о правилах безопасности читайте в нашем руководстве «Как выбрать криптокошелек: руководство для начинающих». Шаг 4 Выбор майнинг-пула. Регистрация на платформе и получение адресов Stratum-серверов.

Выбор майнинг-пула. Регистрация на платформе и получение адресов Stratum-серверов. Шаг 5 Подключение и запуск. Ввод настроек пула в панель управления ASIC или программное обеспечение для GPU.

Подключение и запуск. Ввод настроек пула в панель управления ASIC или программное обеспечение для GPU. Шаг 6Мониторинг. Отслеживание показателей температуры, хешрейта и регулярности выплат через личный кабинет.

Параметры, влияющие на доходность майнинга

Финансовый результат майнинга никогда не является постоянным и колеблется под воздействием ряда переменных факторов:

Стоимость электроэнергии (кВт⋅ч): Ключевой фиксированный параметр затрат. Чем ниже локальный тариф, тем выше устойчивость майнера к падению криптовалютного рынка.

Рыночный курс добываемого актива: Колебания цены криптовалюты напрямую формируют денежный эквивалент получаемого вознаграждения.

Рост сложности сети: Постоянный ввод в эксплуатацию новых промышленных мощностей по всему миру ведет к регулярному перерасчету сложности в сторону увеличения.

Энергоэффективность оборудования: Характеристика, определяющая, сколько Ватт электроэнергии расходует устройство для выдачи единицы хешрейта (J/TH или W/MH). Более эффективная техника сохраняет работоспособность даже при снижении котировок.

Альтернативы классическому майнингу

Если приобретение, размещение и регулярное обслуживание физического оборудования кажутся слишком сложным процессом, инвесторы рассматривают альтернативные подходы к работе с цифровыми активами.

Что нужно для майнинга эфира

Теперь разберемся, с чего начать майнинг эфира. Добывать первый альткоин более доступно, чем биткоин. Это можно делать с помощью компьютера и обычной видеокарты. ПК с видеокартами для майнинга называется риг.

В состав среднестатистического рига входят:

около 4-6 видеокарт;

материнская плата;

блок питания;

процессор и около 8 ГБ оперативной памяти;

кулер, чтобы охлаждать процессор;

корпус и райзеры (удлинители для подключения видеокарт к материнской плате).

Цена одной видеокарты зависит от ее мощности. Мощность, в свою очередь, подбирается в зависимости от монеты, которую вы планируете добывать. Для добычи эфира, например, подходит видеокарта GTX 1660 Super, ее стоимость составляет около $1000-2000. Соответственно, шесть таких карт будут стоить около $6000-12000. И это без учета комплектующих.

Если сравнивать видеокарты с ASIC-майнерами, то среди преимуществ первых можно отметить возможность их быстрой продажи. Видеокартами пользуются не только те, кто добывает криптовалюту — их можно перепродать геймерам или моушен-дизайнерам.

Если вы намерены майнить именно эфир, то учитывайте, что разработчики в дальнейшем собираются перейти с текущего (и очень энергозатратного) алгоритма добычи монеты Proof-of-Work (PoW) на алгоритм Proof-of-Stake (PoS), который еще называют стейкингом. Чтобы получать доход от стейкинга, на кошельке нужно будет держать как минимум 32 эфира, которыми вы не сможете пользоваться (одна монета ETH на момент написания статьи торговалась примерно по $3020). Отметим, что для стейкинга, так же, как и для традиционного майнинга, существуют пулы.

Облачный майнинг

Облачный майнинг позволяет арендовать часть вычислительной мощности удаленного дата-центра. Пользователь покупает контракт и получает регулярные начисления без необходимости настраивать и обслуживать технику самостоятельно.

Порог вложений, как правило, минимален. Главное, подобрать надежную платформу с проверенной репутацией. Поскольку в данной сфере много мошенников, рекомендуем предварительно изучить любую найденную о платформе информацию и ознакомиться с отзывами о сервисе.

Трейдинг контрактами на разницу цен (CFD)

Для тех, кто стремится зарабатывать на изменениях котировок криптовалют без покупки реальных монет, закупки оборудования и настройки электросетей, альтернативным инструментом выступает торговля контрактами на разницу цен (CFD).

Торговля CFD позволяет строить прогнозы как на повышение (длинные позиции), так и на снижение (короткие позиции) стоимости базового актива. Это исключает риски физической поломки асиков, износа видеокарт и сбоев в электропитании.

При этом критически важно соблюдать дисциплину управления рисками:

Помните, что CFD являются сложными финансовыми инструментами и несут высокий риск быстрой потери капитала из-за использования кредитного плеча.

Всегда применяйте защитные ордера, такие как стоп-лосс (stop-loss), чтобы автоматически ограничить возможный убыток до открытия сделки.

Начинающим трейдерам рекомендуется предварительно протестировать свои навыки на демо-счете, без использования реальных денежных средств.

Майнинг на телефоне

Использование процессора смартфона для добычи криптовалют не имеет практической эффективности. Мобильные чипы не обладают достаточной мощностью для решения задач крупных сетей. Прямой майнинг запрещен правилами официальных магазинов App Store и Google Play, а попытки его обхода ведут к перегреву, деградации аккумулятора и рискам безопасности.

Подробнее об ограничениях мобильных устройств читайте в нашей статье «Майнинг на телефоне».

Риски майнинга и как их минимизировать

Майнинговая деятельность сопряжена с комплексом технических, рыночных и финансово-регуляторных рисков:

Рыночный риск (Волатильность): Резкое снижение стоимости криптовалюты может привести к ситуации, когда вознаграждение за намайненные монеты станет ниже суммы ежемесячного счета за электричество. Технический риск и поломка оборудования: Высокие термические нагрузки вызывают износ вентиляторов, прогар чипов и сбои блоков питания. Для минимизации риска необходимо организовывать качественную вытяжную вентиляцию, использовать сетевые фильтры и регулярно закладывать часть операционных средств в ремонтный фонд. Систематический рост сложности: Появление более мощных поколений ASIC-устройств постепенно снижает объем дневной добычи на оборудовании прошлых лет. Законодательные и тарифные изменения: Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию или ограничений на майнинг в отдельных регионах может изменить экономику проекта.

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