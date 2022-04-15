Как начать майнить криптовалюту с нуля: руководство для новичковДля тех, кто рассматривает майнинг как потенциальный способ заработка, но не знает, с чего начать
Что такое майнинг и как он устроен простыми словами
Майнинг — это добыча криптовалюты, которая заключается в добавлении в блокчейн новых блоков путем решения математических задач. Они решаются с помощью оборудования для майнинга, от мощности которого зависит скорость нахождения блоков. Те майнеры, чьи устройства первыми справились с задачей, получают за это вознаграждение.
Поскольку конкуренция среди майнеров постоянно растет, добыча криптовалюты в одиночку становится все более невыгодной, заработать на ней практически невозможно. В связи с этим частные майнеры объединяются в майнинг-пулы, где совместно добывают новые блоки криптовалюты и разделяют за них награду между участниками пула в зависимости от мощности оборудования каждого майнера.
Существуют также специальные майнинг-фермы, которыми в основном владеют частные компании. Что нужно для майнинг-фермы? Большое количество мощного и дорогостоящего оборудования для добычи, которое мало кто может себе позволить. Поэтому вступление в майнинг-пул — наиболее оптимальный вариант для начинающего майнера.
Что нужно для майнинга крипты
Запуск процесса добычи цифровых активов требует подбора соответствующей техники и подготовки технического помещения. Выбор оборудования зависит от алгоритма шифрования конкретной монеты.
Что нужно для майнинга биткоина
Для майнинга биткоина (BTC) в настоящее время используются устройства, которые называются ASIC-майнеры. (Application-Specific Integrated Circuit). Это узкоспециализированные устройства, микросхемы которых созданы строго под один алгоритм вычислений — SHA-256. Крупнейшими производителями асиков являются компании Bitmain и MicroBT.
Высокий хешрейт и энергоэффективность делают ASIC единственным эффективным инструментом для добычи BTC. Однако при их эксплуатации необходимо учитывать ряд существенных факторов:
- Уровень шума: Вентиляторы охлаждения создают шум до 75–80 дБ (сравнимо с работой промышленного оборудования).
- Тепловыделение: Одно устройство выделяет от 3 до 4,5 кВт⋅ч тепла и требует мощной системы вытяжки.
- Узкая направленность: Асик нельзя перенастроить на другой алгоритм или использовать для повседневных компьютерных задач.
График: BTC/USD
Видеокарты (GPU) и почему больше нельзя майнить Ethereum
Майнинг-ферма на видеокартах (GPU-риг) состоит из нескольких графических процессоров (обычно от 4 до 8 штук), подключенных к одной материнской плате через райзеры.
Ранее основной монетой для майнинга на видеокартах являлся Ethereum (ETH). Однако в сентябре 2022 года в сети Ethereum состоялось масштабное обновление (The Merge): проект полностью перешел с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake (PoS). В системе PoS привычный майнинг на "железе" отсутствует — новые блоки формируются валидаторами, заблокировавшими свои монеты в стейкинге.
Сегодня GPU-риги используются для майнинга других альткоинов (например, Ethereum Classic, Ravencoin, Kaspa). Видеокарты уступают асикам в энергоэффективности, но обладают более высокой ликвидностью на вторичном рынке.
Инженерная инфраструктура
Подготовка инженерных коммуникаций — критический этап перед покупкой оборудования:
- Электросеть: Подключение нескольких асиков требует модернизации электропроводки, установки отдельных автоматических выключателей и проверки выделенной мощности на объект.
- Охлаждение и вентиляция: Без постоянного притока холодного воздуха и активного отвода горячего оборудование быстро перегреется и выйдет из строя.
- Стабильный интернет: Скорость соединения не играет ключевой роли, однако задержка (пинг) до серверов пула должна быть минимальной, чтобы избежать отклоненных шаров (stale shares).
Майнинг дома или дата-центр
Перед покупкой техники важно оценить место ее будущей эксплуатации.
|
Параметр сравнения
|
Домашний майнинг (балкон, гараж)
|
Майнинг-хостинг (Дата-центр)
|
Уровень шума
|
Высокий (комфортное проживание в квартире невозможно)
|
Не имеет значения (специализированные залы)
|
Охлаждение
|
Ограничено естественной вентиляцией
|
Профессиональные климатические системы
|
Электросеть
|
Бытовая (риск превышения лимитов мощности)
|
Промышленная (выделенные линии высокой мощности)
|
Обслуживание
|
Самостоятельное (требует времени и навыков)
|
Круглосуточный мониторинг и техподдержка
|
Затраты на старт
|
Минимальные (без оплаты арендных мест)
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Включают плату за размещение и обслуживание
Как выбрать криптовалюту для майнинга
При подборе цифрового актива для добычи следует учитывать следующие ключевые параметры:
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Совместимость с имеющимся оборудованием: Алгоритм монеты должен поддерживаться чипами вашего ASIC или графическими ядрами GPU.
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Динамика сложности сети: Быстрый рост общего хешрейта сети снижает долю монет, приходящуюся на единицу вашего оборудования.
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Ликвидность и объемы торгов: Добываемый актив должен свободно торговаться на крупных биржах, чтобы его можно было без труда обменять для покрытия операционных расходов (оплаты счетов за электричество).
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Текущие тарифы на электроэнергию: Затраты на электроэнергию являются главной расходной статьей майнера. Если стоимость киловатт-часа слишком высока, добыча монет с высокой сложностью может стать убыточной.
Как происходит процесс майнинга
- Шаг 1Расчет экономической модели. Оценка стоимости техники, ее энергопотребления и местного тарифа на электроэнергию.
- Шаг 2Приобретение оборудования. Покупка устройств у авторизованных поставщиков или на вторичном рынке.
- Шаг 3Настройка криптокошелька. Создание надежного некастодиального кошелька для зачисления выплат. Подробнее о правилах безопасности читайте в нашем руководстве «Как выбрать криптокошелек: руководство для начинающих».
- Шаг 4Выбор майнинг-пула. Регистрация на платформе и получение адресов Stratum-серверов.
- Шаг 5Подключение и запуск. Ввод настроек пула в панель управления ASIC или программное обеспечение для GPU.
- Шаг 6Мониторинг. Отслеживание показателей температуры, хешрейта и регулярности выплат через личный кабинет.
Параметры, влияющие на доходность майнинга
Финансовый результат майнинга никогда не является постоянным и колеблется под воздействием ряда переменных факторов:
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Стоимость электроэнергии (кВт⋅ч): Ключевой фиксированный параметр затрат. Чем ниже локальный тариф, тем выше устойчивость майнера к падению криптовалютного рынка.
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Рыночный курс добываемого актива: Колебания цены криптовалюты напрямую формируют денежный эквивалент получаемого вознаграждения.
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Рост сложности сети: Постоянный ввод в эксплуатацию новых промышленных мощностей по всему миру ведет к регулярному перерасчету сложности в сторону увеличения.
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Энергоэффективность оборудования: Характеристика, определяющая, сколько Ватт электроэнергии расходует устройство для выдачи единицы хешрейта (J/TH или W/MH). Более эффективная техника сохраняет работоспособность даже при снижении котировок.
Альтернативы классическому майнингу
Если приобретение, размещение и регулярное обслуживание физического оборудования кажутся слишком сложным процессом, инвесторы рассматривают альтернативные подходы к работе с цифровыми активами.
Что нужно для майнинга эфира
Теперь разберемся, с чего начать майнинг эфира. Добывать первый альткоин более доступно, чем биткоин. Это можно делать с помощью компьютера и обычной видеокарты. ПК с видеокартами для майнинга называется риг.
В состав среднестатистического рига входят:
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около 4-6 видеокарт;
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материнская плата;
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блок питания;
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процессор и около 8 ГБ оперативной памяти;
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кулер, чтобы охлаждать процессор;
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корпус и райзеры (удлинители для подключения видеокарт к материнской плате).
Цена одной видеокарты зависит от ее мощности. Мощность, в свою очередь, подбирается в зависимости от монеты, которую вы планируете добывать. Для добычи эфира, например, подходит видеокарта GTX 1660 Super, ее стоимость составляет около $1000-2000. Соответственно, шесть таких карт будут стоить около $6000-12000. И это без учета комплектующих.
Если сравнивать видеокарты с ASIC-майнерами, то среди преимуществ первых можно отметить возможность их быстрой продажи. Видеокартами пользуются не только те, кто добывает криптовалюту — их можно перепродать геймерам или моушен-дизайнерам.
Если вы намерены майнить именно эфир, то учитывайте, что разработчики в дальнейшем собираются перейти с текущего (и очень энергозатратного) алгоритма добычи монеты Proof-of-Work (PoW) на алгоритм Proof-of-Stake (PoS), который еще называют стейкингом. Чтобы получать доход от стейкинга, на кошельке нужно будет держать как минимум 32 эфира, которыми вы не сможете пользоваться (одна монета ETH на момент написания статьи торговалась примерно по $3020). Отметим, что для стейкинга, так же, как и для традиционного майнинга, существуют пулы.
Облачный майнинг
Облачный майнинг позволяет арендовать часть вычислительной мощности удаленного дата-центра. Пользователь покупает контракт и получает регулярные начисления без необходимости настраивать и обслуживать технику самостоятельно.
Порог вложений, как правило, минимален. Главное, подобрать надежную платформу с проверенной репутацией. Поскольку в данной сфере много мошенников, рекомендуем предварительно изучить любую найденную о платформе информацию и ознакомиться с отзывами о сервисе.
Трейдинг контрактами на разницу цен (CFD)
Для тех, кто стремится зарабатывать на изменениях котировок криптовалют без покупки реальных монет, закупки оборудования и настройки электросетей, альтернативным инструментом выступает торговля контрактами на разницу цен (CFD).
Торговля CFD позволяет строить прогнозы как на повышение (длинные позиции), так и на снижение (короткие позиции) стоимости базового актива. Это исключает риски физической поломки асиков, износа видеокарт и сбоев в электропитании.
При этом критически важно соблюдать дисциплину управления рисками:
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Помните, что CFD являются сложными финансовыми инструментами и несут высокий риск быстрой потери капитала из-за использования кредитного плеча.
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Всегда применяйте защитные ордера, такие как стоп-лосс (stop-loss), чтобы автоматически ограничить возможный убыток до открытия сделки.
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Начинающим трейдерам рекомендуется предварительно протестировать свои навыки на демо-счете, без использования реальных денежных средств.
Майнинг на телефоне
Использование процессора смартфона для добычи криптовалют не имеет практической эффективности. Мобильные чипы не обладают достаточной мощностью для решения задач крупных сетей. Прямой майнинг запрещен правилами официальных магазинов App Store и Google Play, а попытки его обхода ведут к перегреву, деградации аккумулятора и рискам безопасности.
Подробнее об ограничениях мобильных устройств читайте в нашей статье «Майнинг на телефоне».
Риски майнинга и как их минимизировать
Майнинговая деятельность сопряжена с комплексом технических, рыночных и финансово-регуляторных рисков:
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Рыночный риск (Волатильность): Резкое снижение стоимости криптовалюты может привести к ситуации, когда вознаграждение за намайненные монеты станет ниже суммы ежемесячного счета за электричество.
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Технический риск и поломка оборудования: Высокие термические нагрузки вызывают износ вентиляторов, прогар чипов и сбои блоков питания. Для минимизации риска необходимо организовывать качественную вытяжную вентиляцию, использовать сетевые фильтры и регулярно закладывать часть операционных средств в ремонтный фонд.
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Систематический рост сложности: Появление более мощных поколений ASIC-устройств постепенно снижает объем дневной добычи на оборудовании прошлых лет.
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Законодательные и тарифные изменения: Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию или ограничений на майнинг в отдельных регионах может изменить экономику проекта.
FAQ:
Как начать майнинг криптовалюты?
Определиться с криптовалютой, которую будете майнить. Подобрать необходимое оборудование и комплектующие к нему в зависимости от того, планируете ли вы майнить в составе пула или готовы создать собственную ферму. Рассчитать прибыльность в соответствии с выбранным оборудованием. Далее приступить к его покупке и настройке. Если вы хотите добывать криптовалюту без особых вложений, то вам подойдет облачный майнинг. Подробности в материале.
Что нужно для майнинга криптовалюты?
Майнить криптовалюту можно с помощью ASIC-майнеров либо с видеокарты (самые распространенные способы). И то, и другое требует больших затрат. Для облачного майнинга нужно будет выбрать проверенную платформу и купить там облачный контракт (или контракты) на аренду мощностей для добычи цифровой валюты без вашего участия.
Можно ли майнить биткоин дома?
Технически подключить один ASIC-майнер в жилом помещении можно, если домашняя электросеть способна выдержать непрерывную нагрузку в 3–3.5 кВт. Однако из-за постоянного высокого уровня шума (75+ дБ) и колоссального выделения тепла проживать в одной квартире с работающим асиком невозможно. Для домашнего размещения используют звукоизолированные шум-боксы, подсобные помещения, балконы либо отдают предпочтение коммерческим дата-центрам.
Можно ли майнить криптовалюту на обычном ПК?
Майнить биткоин на ПК невозможно из-за колоссальной сложности сети. Добывать некоторые простые альткоины на дискретной видеокарте ПК технически можно, но майнинг на ноутбуках категорически не рекомендуется из-за быстрого перегрева и риска поломки корпуса и компонентов.
Сколько майнить 1 биткоин по времени?
Время добычи одного биткоина зависит от суммарного хешрейта используемого оборудования и текущей сложности сети. Для одиночного ASIC-майнера среднего уровня этот процесс может занять десятилетия. В рамках майнинг-пулов участники получают не целые биткоины сразу, а небольшие доли монеты (сатоши) ежедневно за свой вклад в общий хешрейт.