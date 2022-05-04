Что такое мобильный майнинг и чем он отличается от классического

Мобильный майнинг — это добыча криптовалют с помощью смартфона или планшета.

Классический майнинг — это процесс, при котором специализированные устройства решают сложные математические задачи для подтверждения транзакций и создания новых блоков в сети. В основе этого процесса лежат алгоритмы консенсуса, такие как Proof-of-Work (доказательство работы), на котором функционирует сеть Bitcoin.

Важно понимать, что для успешного решения этих криптографических задач требуются колоссальные вычислительные мощности. Специальный показатель — хешрейт — определяет, сколько попыток в секунду может сделать устройство, чтобы найти правильный ответ и получить вознаграждение.

В отличие от классического майнинга на мощных ПК, фермах и ASIC-устройствах, мобильный майнинг задействует слабую вычислительную мощность стандартного мобильного процессора (CPU). С математической и технической точек зрения мощностей телефона просто не хватит, чтобы успешно конкурировать в сети.

Майнинг на телефоне Android/iPhone обе компании (и Google, и Apple) запретили еще в 2018 году. Дело в том, что добыча криптовалюты сильно перегружает гаджеты и часто приводит к их поломке — быстро разряжается батарея, выходит из строя процессор. Не менее важным фактором стали риски мошенничества и распространения вредоносных ПО при установке на телефон так называемых приложений для майнинга. Скачать подобные приложения в обход официальных магазинов можно, но мы не рекомендуем этого делать: шансы потерять и телефон (при загрузке вирусов), и ваши деньги (при столкновении со злоумышленниками) очень высоки. К примеру, хакеры могут использовать ваш гаджет, чтобы майнить для себя криптовалюту без вашего ведома.

В то же время Apple и Google разрешают облачный майнинг на телефоне. И в AppStore, и в PlayMarket есть приложения для облачной добычи, при которой не нужно использовать мощности вашего гаджета. Для майнинга «на облаке» вы берете в аренду сторонние мощности. Ранее мы писали об облачном майнинге в статье о том, как можно заработать биткоины.

Какие криптовалюты можно майнить на телефоне

В 2026 году на телефоне можно майнить Bitcoin (в облачных приложениях), Monero (через CPU), а также участвовать в проектах вроде Pi Network. Также доступны Litecoin и Dogecoin, но только через облачные сервисы. Самая лёгкая криптовалюта для майнинга — Monero, но доход минимален. Такой способ больше подходит для теста, чем для реального заработка.

Как работает майнинг на телефоне

Если вы еще готовы рассматривать мобильное устройство в качестве средства добычи криптовалют, давайте выясним, как майнить на телефоне с помощью приложений.

В целом, майнинг на телефоне и майнинг на компьютере отличаются друг от друга только мощностью устройств, которая у смартфона значительно ниже.

Чтобы майнить с телефона, вам нужно будет выбрать и скачать приложение для добычи, запустить его на вашем гаджете и ввести данные, которые потребуются для его настройки.

Перед загрузкой приложений для майнинга постарайтесь соблюдать правила безопасности. Вас должно насторожить, если приложение требует доступ к вашей банковской карте или просит предоставить личные данные. Обратите внимание на отзывы о выбранном приложении, будьте осторожны, если их нет. Постарайтесь узнать больше о выбранном приложении на форумах и в чатах. Узнайте, есть ли у него служба поддержки пользователей.

После установки проверьте, нет ли изменений в работе вашего телефона. Если скорость работы мобильного устройства снизилась, оно начало тормозить и перегреваться, то есть шанс, что вместе с приложением вы скачали вирус либо ваш телефон взломали хакеры.

Майнинг-фермы на смартфонах: новый тренд или миф?

В последнее время в информационном пространстве часто обсуждается концепция создания майнинг-ферм из мобильных телефонов. Суть этого подхода заключается в объединении десятков старых или бюджетных Android-устройств в единую сеть. С технической точки зрения телефоны подключаются к USB-хабам, синхронизируются через специализированное программное обеспечение и помещаются в стойки с активным охлаждением.

В основном такие системы используются для алгоритмов, подходящих для мобильных устройств, и монет с низкой сложностью сети. Однако на практике рентабельность таких сборок вызывает сомнения. Затраты на покупку б/у телефонов, расходных материалов и оплату электроэнергии чаще всего превышают потенциальную стоимость добытых альткоинов. Кроме того, постоянная работа аккумуляторов в условиях высоких температур значительно ускоряет их износ.



Облачный майнинг на телефоне

Облачный майнинг на телефоне — это способ добычи криптовалют, при котором вычисления происходят не на вашем устройстве, а на удаленных серверах. Пользователь лишь управляет процессом через мобильное приложение, а нагрузка ложится на инфраструктуру провайдера. Это позволяет майнить без вреда для телефона, перегрева и снижения производительности.

Как это работает? Пользователь выбирает тариф, оплачивает хешрейт и получает вознаграждение в биткоинах или другой криптовалюте. Есть и бесплатные варианты: например, когда доступ к добыче предоставляется в обмен на просмотр рекламы или ежедневную активность в приложении.

Облачный майнинг особенно актуален на фоне ограничений со стороны Google и Apple, которые с 2018 года запрещают размещение приложений для полноценного майнинга в своих магазинах. Поэтому аренда серверной мощности остаётся единственным реальным способом безопасно и стабильно майнить криптовалюту на смартфоне.

Приложения для майнинга на Android и iOS

В 2026 году рынок предлагает десятки приложений, позволяющих майнить криптовалюту прямо со смартфона. Большинство из них используют облачную модель, не нагружающую телефон.

BTC Miner. Приложение предназначено для облачного майнинга биткоина, у него высокий рейтинг.

MinerGate. Ранее была одной из самых популярных платформ для майнинга на Android. После запрета добычи на телефоне компанией Google, разработчикам пришлось полностью изменить функционал и переименовать приложение в MinerGate Control. Теперь с его помощью можно только отслеживать активных майнеров.

AndroMine. Это приложение позволяет добывать Litecoin (LTC) с помощью процессора вашего телефона. Программу нельзя использовать как фоновую, она обязательно должна быть запущена для того, чтобы происходил майнинг.

Mobile Miner (iOS) – единственное доступное решение для майнинга BTC на iPhone, но возможности ограничены.

CryptoTab Browser – браузер с функцией облачного майнинга Bitcoin. Прост в использовании, особенно популярен у начинающих пользователей. Лучше работает с привлечением рефералов.

StormGain – облачное решение с возможностью зарабатывать без вложений. Начисления зависят от активности пользователя.

Pi Network – реализует формат «социального майнинга», где монеты начисляются за ежедневные подтверждения в приложении. Пока криптовалюта не торгуется на крупных биржах.

ECOS – сервис облачного майнинга, работающий по контрактной модели. Требует минимальных вложений, но предлагает прозрачные условия и встроенный кошелёк.

Перед тем как майнить на телефоне, изучите отзывы, лицензии и политику вывода средств. Помните, что лучший майнер на телефон — это проверенное и безопасное приложение с прозрачными условиями.

Существуют также телефоны для майнинга. Например, в 2019 году у компании HTC появился смартфон под названием Exodus 1S. По сути, это был телефон-криптокошелек для хранения цифровых валют. Спустя некоторое время, весной 2020 года, компания заявила, что запустит для данного гаджета специальное приложение, через которое можно будет майнить криптовалюту Monero. Таким образом, появилось мобильное устройство, которое в основном предназначено именно для майнинга.

Сколько можно заработать на майнинге с телефона

Майнинг с помощью телефона не принесет вам большой прибыли. Можно даже сказать, что он не принесет вообще никакой прибыли.

Для примера вернемся к мобильному устройству Exodus 1S. По подсчетам СМИ, чтобы заработать на майнинге с него $1, нужно потратить целый год. Стоимость самого смартфона — это примерно $700. То есть, используя устройство по назначению, окупить затраты на его покупку можно будет приблизительно через 700 лет.

Риски и безопасность при мобильном майнинге

Майнинг на смартфоне может показаться простой возможностью заработка, но он связан с рядом реальных угроз.

Основные риски:

Износ устройства. Даже при умеренной нагрузке мобильное устройство начинает перегреваться, а аккумулятор теряет ёмкость в разы быстрее.

Мошеннические приложения. Некоторые майнеры не приносят дохода, работают скрытно или крадут данные. Заявленные функции часто не соответствуют реальности.

Сбор личной информации. Приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальной информации, включая SMS, контакты, галерею и даже банковские приложения. Некоторые из них маскируются под легальные, но собирают данные в фоновом режиме.

Подмена дохода. Многие проекты работают по принципу пирамиды, предлагая "ускорители" и VIP-доступ за деньги, но в итоге пользователи ничего не получают.

Безопасный майнинг возможен, если вы осознанно выбираете проверенное приложение, понимаете риски и не рассчитываете на быструю прибыль. Остальные варианты лучше воспринимать как эксперимент. Если майнинг-приложение выглядит слишком заманчиво — скорее всего, оно обманчиво.

Плюсы и минусы майнинга на телефоне

Мы собрали основные плюсы и минусы майнинга криптовалют с телефона.

К плюсам можно отнести:

минимальные вложения (не нужно тратиться на дорогое оборудование);

доступность (можно просто скачать приложение и начать добывать монеты).

Однако минусов у такой добычи больше:

очень низкий доход;

медленность добычи, поскольку у телефона нет такой мощности, как у компьютера и специального оборудования;

риски безопасности (вирусы, мошенники);

телефон плохо работает и зависает, быстро приходит в негодность, им нельзя пользоваться по назначению во время добычи.

Чем заменить майнинг на смартфоне

Поскольку майнинг на мобильных устройствах технически неэффективен, многие участники рынка рассматривают альтернативные способы взаимодействия с цифровыми активами, которые не требуют покупки оборудования. Один из таких вариантов — торговля контрактами на разницу цен (CFD).

Этот финансовый инструмент позволяет строить прогнозы на изменение стоимости актива, не приобретая его в физическое владение. Трейдер может открывать позиции как на рост (длинная позиция), так и на падение (короткая позиция) цены биткоина или других криптовалют.

Тем не менее, важно помнить, что торговля CFD связана с высоким риском быстрой потери средств из-за использования кредитного плеча. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, поэтому критически важно применять инструменты управления рисками. Например, установка стоп-лосса (stop-loss) помогает заранее ограничить возможные убытки на комфортном для вас уровне. Ордер закроет позицию автоматически, если цена пойдет против вашего прогноза. Начинающим трейдерам целесообразно сначала протестировать свои стратегии на демо-счете, прежде чем переходить к реальным сделкам.

Выводы

Майнинг криптовалюты на телефоне — это процесс, который в 2026 году утратил техническую целесообразность из-за недостатка вычислительных мощностей смартфонов. Полноценная добыча таких монет, как биткоин, математически невозможна на мобильных процессорах. Попытки прямого майнинга ведут к перегреву, деградации батареи и рискам установки вредоносного ПО. В качестве альтернативы существует облачный майнинг, позволяющий арендовать удаленные мощности, однако он требует тщательной проверки платформ из-за риска столкнуться с мошенниками. Вместо майнинга трейдеры часто рассматривают торговлю деривативами (CFD), при которой критически важно соблюдать строгие правила управления рисками.