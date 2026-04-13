Strona głównaRynkiIndeksyUS Dollar Index

Handel US Dollar Index - DXY CFD

98.667+0.28%
The chart shows the DXY index price data over the last 1 day, with a current level of 98.667, a high of 98.874, and a low of 98.61.
Sprzedaj

98.613

Kup

98.667

0.054
Niski: 98.61Wysoki: 98.874
Sprzedawcy:
22.4719%
Kupujący:
77.5281%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten instrument finansowy jest dostępny do handlu poprzez CFD i opcje knock-out
Więcej informacji:Kontrakty CFDOpcje knock-out
Spread0.054
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
$1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.008559 %
(-$0.86)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~$10,000.00

Środki z dźwigni ~$9,000.00

-0.00856%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
$1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.013361 %
(-$1.34)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~$10,000.00

Środki z dźwigni ~$9,000.00

-0.01336%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaUSD
Min. wielkość handlu1
Depozyt zabezpieczający10.00%
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.03%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Obserwuj nasz wykres DXY na żywo, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje na temat dzisiejszego kursu indeksu dolara amerykańskiego.

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) służy jako punkt odniesienia dla pomiaru względnej wartości dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut kluczowych partnerów handlowych USA. Wartość indeksu jest wskaźnikiem wartości dolara na rynkach światowych.

Obecnie DXY stanowi ważoną średnią geometryczną wartości dolara amerykańskiego w stosunku do kursów sześciu głównych walut świata, a mianowicie euro, funta brytyjskiego, dolara kanadyjskiego, franka szwajcarskiego, korony szwedzkiej i jena japońskiego. Euro ma największą wagę w stosunku do dolara w indeksie, stanowiącą około 57,6% wagi, następny jest jen z wagą około 13,6%

Cena spot w Indeksie dolara amerykańskiego wzrasta, gdy kurs dolara umacnia swoją pozycję w stosunku do innych walut.

Indeks ten jest projektowany, obliczany i publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE).

Indeks dolara amerykańskiego został wprowadzony przez Rezerwę Federalną USA w 1973 r. po rozwiązaniu umowy z Bretton Woods. Na jego początku wartość indeksu wynosiła 100. Składniki koszyka walut obcych zostały zmienione tylko raz, gdy na początku 1999 roku kilka walut europejskich zostało przejętych przez euro.

Indeks DXY jest często używany przez traderów do monitorowania wartości USD w porównaniu do koszyka wybranych walut w jednej transakcji. Pozwala im to również na zabezpieczanie swoich zakładów przed wszelkim ryzykiem związanym z dolarem.

Na przestrzeni lat wartość indeksu wielokrotnie rosła i gwałtownie spadała, osiągając swój rekordowy poziom 164,72 w lutym 1985 roku i najniższy: 70,698 w marcu 2008 roku.

Na koniec 2019 roku, wartość DXY wyniosłą 96,5, co oznacza, że dolar amerykański uległ nieznacznej deprecjacji w stosunku do koszyka walut od czasu jego utworzenia w 1973 roku.

Kilka czynników makroekonomicznych ma znaczący wpływ na cenę indeksu dolara amerykańskiego. Należą do nich m.in. inflacja i deflacja dolara amerykańskiego oraz walut obcych znajdujących się w porównywanym koszyku, a także wzrost gospodarczy i recesje w poszczególnych krajach.

Chcesz dołączyć do wiodącego brokera?

Dołącz do naszej społeczności inwestorów na całym świecie
1. Utwórz swoje konto2. Dokonaj swojej pierwszej wpłaty3. Rozpocznij handlowanie