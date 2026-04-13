Indeks dolara amerykańskiego (DXY) służy jako punkt odniesienia dla pomiaru względnej wartości dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut kluczowych partnerów handlowych USA. Wartość indeksu jest wskaźnikiem wartości dolara na rynkach światowych.

Obecnie DXY stanowi ważoną średnią geometryczną wartości dolara amerykańskiego w stosunku do kursów sześciu głównych walut świata, a mianowicie euro, funta brytyjskiego, dolara kanadyjskiego, franka szwajcarskiego, korony szwedzkiej i jena japońskiego. Euro ma największą wagę w stosunku do dolara w indeksie, stanowiącą około 57,6% wagi, następny jest jen z wagą około 13,6%

Cena spot w Indeksie dolara amerykańskiego wzrasta, gdy kurs dolara umacnia swoją pozycję w stosunku do innych walut.

Indeks ten jest projektowany, obliczany i publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE).

Indeks dolara amerykańskiego został wprowadzony przez Rezerwę Federalną USA w 1973 r. po rozwiązaniu umowy z Bretton Woods. Na jego początku wartość indeksu wynosiła 100. Składniki koszyka walut obcych zostały zmienione tylko raz, gdy na początku 1999 roku kilka walut europejskich zostało przejętych przez euro.

Indeks DXY jest często używany przez traderów do monitorowania wartości USD w porównaniu do koszyka wybranych walut w jednej transakcji. Pozwala im to również na zabezpieczanie swoich zakładów przed wszelkim ryzykiem związanym z dolarem.

Na przestrzeni lat wartość indeksu wielokrotnie rosła i gwałtownie spadała, osiągając swój rekordowy poziom 164,72 w lutym 1985 roku i najniższy: 70,698 w marcu 2008 roku.

Na koniec 2019 roku, wartość DXY wyniosłą 96,5, co oznacza, że dolar amerykański uległ nieznacznej deprecjacji w stosunku do koszyka walut od czasu jego utworzenia w 1973 roku.

Kilka czynników makroekonomicznych ma znaczący wpływ na cenę indeksu dolara amerykańskiego. Należą do nich m.in. inflacja i deflacja dolara amerykańskiego oraz walut obcych znajdujących się w porównywanym koszyku, a także wzrost gospodarczy i recesje w poszczególnych krajach.

