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Handel Spain 35 Future - FMICN2026 CFD

18945.90%
The chart shows the FMICN2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 18945.9, a high of 18951.1, and a low of 18934.1.
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18941.1

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18945.9

4.8
Niski: 18934.1Wysoki: 18951.1
Sprzedawcy:
50%
Kupujący:
50%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten rynek finansowy jest dostępny do handlu CFD.
Więcej informacji:Kontrakty CFD
CFD
Spread4.8
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
€1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.01096 %
(-€1.10)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~€10,000.00

Środki z dźwigni ~€9,000.00

-0.01096%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
€1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.01096 %
(-€1.10)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~€10,000.00

Środki z dźwigni ~€9,000.00

-0.01096%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaEUR
Min. wielkość handlu0.001
Depozyt zabezpieczający10.00%
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.03%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Handel Spain 35 Future - FMICN2026 CFD

The Spain 35 (IBEX 35) is a benchmark tradable index tracking the performance of the top 35 stocks listed on the Spanish Stock Julyket. Launched in 1989 as a free-float capitalisation-weighted index, it has no top weighting limit for one constituent unlike many other indices. The IBEX 35 is denominated in euro currency and is dominated by such industries as financial & real estate services, oil & energy corporations and consumer goods companies. The index serves as an underlying asset for futures and options. The IBEX 35 is calculated by the Spanish company Bolsas y Mercados Españoles (BME) and is reviewed on a quarterly basis.

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20:39, 8 kwietnia 2026

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

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4.8
Oceny i recenzje
4.7
Oceny i recenzje
4.7
4.6

Trzy kroki, by zacząć

1. Utwórz konto (z zastrzeżeniem spełnienia warunków)2. Wpłać depozyt na własnych warunkach3. Zacznij handlować, gdy będziesz gotowy