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Handel Singapore 25 Future - SSGQ2026 CFD

480.370%
The chart shows the SSGQ2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 480.37, a high of 0, and a low of 0.
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480.13

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480.37

0.24
Niski: 0Wysoki: 0
Sprzedawcy:
50%
Kupujący:
50%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten rynek finansowy jest dostępny do handlu CFD.
Więcej informacji:Kontrakty CFD
CFD
Spread0.24
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
SGD 1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.014124 %
(-SGD 1.41)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~SGD 10,000.00

Środki z dźwigni ~SGD 9,000.00

-0.01412%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
SGD 1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.007794 %
(-SGD 0.78)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~SGD 10,000.00

Środki z dźwigni ~SGD 9,000.00

-0.00779%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaSGD
Min. wielkość handlu0.1
Depozyt zabezpieczający10.00%
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.03%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Handel Singapore 25 Future - SSGQ2026

The MSCI Singapore Free stock index (SiMSCI) is a free-float adjusted market capitalisation weighted index that tracks the performance of large and medium sized companies listed on the Singapore Exchange. It belongs to the larger family of MSCI indices, that is well-tracked by funds, banks and other relevant institutions. The SiMSCI is similar to the STI in terms of the constituent stocks and the two indices are highly correlated. The index is reviewed 4 times a year (in February, May, August and November) with the aim of providing a timely view on the changing performance of the equity market. SiMSCI top constituents include: DBS Group Holdings, OCBC Bank, United Overseas Bank, Singapore Telecom, Keppel Corp, CapitaLand, Genting Singapore PLC, Ascendas REIT, Singapore Exchange and Singapore Airlines.

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20:39, 8 kwietnia 2026

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

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4.6
Oceny i recenzje
4.7
Oceny i recenzje
4.7
4.6

Trzy kroki, by zacząć

1. Utwórz konto (z zastrzeżeniem spełnienia warunków)2. Wpłać depozyt na własnych warunkach3. Zacznij handlować, gdy będziesz gotowy