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Handel Poland 20 Future - FW2020U2026 CFD

3709.40%
The chart shows the FW2020U2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 3709.4, a high of 3749.6, and a low of 3695.6.
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3707.6

Kup

3709.4

1.8
Niski: 3695.6Wysoki: 3749.6
Sprzedawcy:
50%
Kupujący:
50%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten rynek finansowy jest dostępny do handlu CFD.
Więcej informacji:Kontrakty CFD
CFD
Spread1.8
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
PLN 1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.01096 %
(-PLN 1.10)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~PLN 10,000.00

Środki z dźwigni ~PLN 9,000.00

-0.01096%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
PLN 1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.01096 %
(-PLN 1.10)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~PLN 10,000.00

Środki z dźwigni ~PLN 9,000.00

-0.01096%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaPLN
Min. wielkość handlu0.01
Depozyt zabezpieczający10.00%
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.03%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Handel Poland 20 Future - FW2020U2026 CFD

Founded in 1994, the Poland 20 index, also known as the WIG20 index, consists of 20 most-frequently traded and capitalised stocks of the largest Polish companies that are listed and traded on the Warsaw Stock Exchange. WIG20 is a modified capitalisation-weighted index that serves as an underlying instrument and the benchmark for futures transactions processed on the Warsaw Stock Exchange. A list of the current WIG20 companies includes Asseco Poland, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao, Boryszew and BRE Bank to name a few. Trade CFD’s on Poland 20 with Capital.com.

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20:39, 8 kwietnia 2026

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

Wyświetlanie naszych 4 i 5-gwiazdkowych recenzji. Konkretne dane użytkownika pozostały celowo anonimowe, aby chronić jego prywatność zgodnie z wymogami RODO.

4.8
Oceny i recenzje
4.7
Oceny i recenzje
4.7
4.6

Trzy kroki, by zacząć

1. Utwórz konto (z zastrzeżeniem spełnienia warunków)2. Wpłać depozyt na własnych warunkach3. Zacznij handlować, gdy będziesz gotowy