Najlepsze akcje dywidendowe dla traderów

10 najlepszych akcji pod względem dywidendy

Oto 10 najlepszych akcji dywidendowych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych według stanu na grudzień 2024 r. – które można ustalić na podstawie rentowności, współczynnika wypłaty dywidendy, wzrostu dywidendy, daty ustalenia prawa do dywidendy, branży i stabilności:

# Akcje Branża Stopa dywidendy z ostatnich 12 miesięcy* Współczynnik wypłaty 1 Exxon Mobil (XOM) Energetyka 3,4% 47,32% 2 Johnson & Johnson (JNJ) Opieka Zdrowotna 3,28% 79,93% 3 Verizon Communications (VZ) Telekomunikacja 6,31% 115,69% 4 Procter and Gamble (PG) Telekomunikacja 2,32% 67,14% 5 Medtronic (MDT) Opieka Zdrowotna 3,31% 85,02% 6 Comcast (CMCSA) Telekomunikacja 3,12% 32,88% 7 PepsiCo (PEP) Napoje bezalkoholowe 3,34% 77,29% 8 Altria (MO) Tytoń 7,09% 66,89% 9 Dow (DOW) Produkcja środków chemicznych 6,55% 186,67% 10 Chevron (CVX) Energetyka 4,15% 70,33%

*Stopa dywidendy za ostatnie 12 miesięcy stanowi sumę wypłat (zyski kapitałowe, dywidendy i odsetki) na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyrażoną jako procent ceny akcji na koniec poprzedniego miesiąca.

1 ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil to "dividend aristocrat" w sektorze energetycznym (ropa naftowa i gaz ziemny), charakteryzujący się stabilnymi wynikami, co odzwierciedla historyczna stopa dywidendy na poziomie 3,4% oraz współczynnik wypłaty dywidendy wynoszący 47,32%. Znana ze swojej odporności na wahania rynku, firma ExxonMobil konsekwentnie zwiększa dywidendy od ponad 40 lat, wspierana przez solidną działalność w zakresie wydobycia i przetwarzania.

2 Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson, kolejny arystokrata dywidendy, zwiększa wypłaty dywidendy od ponad 60 lat.Przy historycznej stopie dywidendy wynoszącej 3,28% oraz współczynniku wypłaty dywidendy na poziomie bliskim 80%, ten gigant sektora opieki zdrowotnej uznawany jest za finansowo stabilny i wiarygodny. Innowacje w dziedzinie urządzeń medycznych i przełomowe odkrycia farmaceutyczne uzupełniają ofertę marek dostępnych bez recepty, takich jak Tylenol i Benadryl.

3 Verizon Communications (VZ)

Verizonto potentat w sektorze telekomunikacyjnym, oferujący wysoką stopę dywidendy na poziomie około 6,31% przy współczynniku wypłaty dywidendy wynoszącym 115%. Jako druga co do wielkości firma telekomunikacyjna na świecie, Verizon korzysta z rozległej infrastruktury i stałych przepływów pieniężnych, napędzanych rosnącym popytem na usługi szerokopasmowe i 5G.

4 Procter & Gamble (PG)

Działająca w sektorze podstawowych produktów konsumpcyjnych firma Procter & Gamble cieszy się doskonałą reputacją dzięki wzrostowi dywidendy, której stopa dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy wynosi 2,32% a współczynnik wypłaty dywidendy wynosi 67,14%. Znana z globalnych marek, takich jak Tide, Pampers i Gillette, firma P&G ma długą historię wzrostu dywidendy.

5 Medtronic (MDT)

Lider w dziedzinie nauk przyrodniczych, Medtronic ma bogatą historię wypłacania dywidend, czego odzwierciedleniem jest stopa dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy wynosząca 3,31% oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 85,02%. Firma znana jest z urządzeń medycznych stosowanych w kardiologii i leczeniu cukrzycy, co przyczynia się do wzrostu dywidendy.

6 Comcast (CMCSA)

Ten gigant mediów i telekomunikacji oferuje stopę dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy wynosząca około 3,12% oraz współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie 32,88%. Dzięki zróżnicowanej działalności obejmującej szerokopasmowy dostęp do Internetu streaming i produkcję filmową (właściciel NBC i Universal Studios), Comcast zapewnia stałe zyski dla akcjonariuszy.

7 PepsiCo Inc. (PEP)

Silna globalna pozycja PepsiCo w branży napojów bezalkoholowych i przekąsek znajduje odzwierciedlenie w stopie dywidendy na poziomie 3,34% oraz współczynniku wypłaty dywidendy wynoszącym 77,29%. Zróżnicowana oferta produktów oraz silna pozycja marki sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla traderów zainteresowanych długoterminowym wzrostem dywidendy.

8 Altria (MO)

Ze stopą dywidendy wynoszącą 7,09%, Altriastanowi najlepszy wybór w sektorze tytoniowym, a jej współczynnik wypłaty dywidendy wynoszący 66,89% świadczy o tym, że firma koncentruje się na wynagradzaniu akcjonariuszy. Pomimo wyzwań, takich jak presja regulacyjna, firma nadal wprowadza innowacje, np. w zakresie różnych produktów bezdymnych tytoniu i konopi indyjskich.

9 Dow (DOW)

Ta firma z branży chemicznej i materiałów zapewnia współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie około 186,67% oraz stopę dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy na poziomie 6,55%.Dow dzięki silnej pozycji w kluczowych branżach, ponad 125-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w zapewnianie zysków akcjonariuszom jest atrakcyjną spółką dywidendową dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na sektor przemysłowy.

10 Chevron Corp. (CVX)

Chevron, kolejny gigant sektora energetycznego, zamyka zestawienie ze stopą dywidendy za ostatnie 12 miesięcy na poziomie 4,15% oraz wskaźnikiem wypłaty dywidendy zbliżonym do 55%. Zintegrowana działalność w całym łańcuchu wartości energii oraz rozważne zarządzanie finansami zapewniają stałe wypłaty dywidendy, nawet w trudnych warunkach gospodarczych.

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