Najlepsze akcje dywidendowe dla traderów
Dowiedz się, czym są akcje dywidendowe, jak stosować wzór na stopę rentowności dywidendy, jak klasyfikowane są najważniejsze akcje dywidendowe według kluczowych wskaźników i wiele więcej.
Czym są akcje dywidendowe?
Akcje dywidendowe to akcje spółek notowanych na giełdzie, które regularnie wypłacają część swoich zysków akcjonariuszom w formie dywidendy. Wypłaty te mogą stanowić uzupełnienie ewentualnych zysków kapitałowych wynikających ze wzrostu cen akcji.
Dywidendy są zazwyczaj wypłacane kwartalnie, miesięcznie, półrocznie lub rocznie, w zależności od regionu i polityki spółki. Praktyka wypłacania dywidendy sięga wieków i stanowi zachętę dla akcjonariuszy do utrzymywania akcji przez długi czas.
Być może słyszałeś o terminie „dividend aristocrats”. Są to spółki z indeksu US 500, które przez co najmniej 25 kolejnych lat zwiększały wypłaty dywidendy i spełniają określone kryteria kwalifikacyjne. Dobrze znane przykłady to Coca-Cola (KO) i McDonald's (MCD).
Jak znaleźć „najlepsze” dywidendy na giełdzie papierów wartościowych
Znalezienie „najlepszych” akcji dywidendowych to coś więcej niż tylko poszukiwanie najwyższych zysków. Traderzy często biorą pod uwagę kombinację czynników, aby ocenić trwałość i potencjał wzrostu wypłat dywidend, takich jak:
- Rentowność dywidendy jest to roczna wypłata dywidendy podzielona przez cenę akcji, wyrażona w procentach. Wyższa stopa zwrotu jest atrakcyjna, ale zachowaj ostrożność: zbyt wysokie stopy zwrotu mogą wskazywać na trudności firmy lub gwałtowny spadek ceny akcji. Szukaj rentowności, które równoważą dochód z potencjałem wzrostu.
- Współczynnik wypłaty mierzy udział zysku, który jest wypłacany w formie dywidendy. Chociaż współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie od 30% do 60% jest często uważany za zdrowy, idealny zakres zależy od branży. Na przykład fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) mogą utrzymywać wyższe wskaźniki ze względu na swoje modele biznesowe i mogą podlegać wpływom stóp procentowych banku centralnego.
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Wzrost dywidendy jest to tempo wzrostu kwoty wypłacanej w dywidendach w miarę upływu czasu. Regularne wzrosty świadczą o dobrej kondycji finansowej firmy i jej długoterminowej rentowności. Na przykład „Dividend Aristocrats” to indeks US 500 złożony ze spółek, które przez co najmniej 25 kolejnych lat zwiększały wypłaty dywidendy.
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Branże i stabilność: niektóre sektory, takie jak usługi komunalne, podstawowe produkty konsumpcyjne i nieruchomości, mają zazwyczaj bardziej stabilne dywidendy ze względu na przewidywalne przepływy pieniężne. Oceny kredytowe przyznawane przez agencje, takie jak Fitch Ratings czy Moody’s, mogą dostarczyć informacji na temat stabilności finansowej firmy. Traderzy mogą również przejrzeć historię dywidend na stronach takich jak Morningstar.
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Dzień odcięcia prawa do dywidendy: akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania kolejnej wypłaty dywidendy, jeśli posiadają akcje przed datą ustalenia prawa do dywidendy. Osoby, które chcą osiągnąć szybki zwrot z inwestycji, powinny uważnie śledzić tę datę.
Wartość i stabilność finansowa akcji dywidendowych może ulegać zmianom w czasie. Zawsze przeprowadzaj własne badania i analizę techniczną korzystając z aktualnych, wiarygodnych, sprawdzonych i zweryfikowanych źródeł, takich jak niezależne analizy, dokumenty SEC lub raporty finansowe spółek.
Dowiedz się więcej o dywidendach i na jakiej zasadzie działają. – zapoznaj się z naszym przewodnikiem po dywidendach dla traderów.
10 najlepszych akcji pod względem dywidendy
Oto 10 najlepszych akcji dywidendowych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych według stanu na grudzień 2024 r. – które można ustalić na podstawie rentowności, współczynnika wypłaty dywidendy, wzrostu dywidendy, daty ustalenia prawa do dywidendy, branży i stabilności:
|
#
|
Akcje
|
Branża
|
Stopa dywidendy z ostatnich 12 miesięcy*
|
Współczynnik wypłaty
|
1
|
Exxon Mobil (XOM)
|
Energetyka
|
3,4%
|
47,32%
|
2
|
Johnson & Johnson (JNJ)
|
Opieka Zdrowotna
|
3,28%
|
79,93%
|
3
|
Verizon Communications (VZ)
|
Telekomunikacja
|
6,31%
|
115,69%
|
4
|
Procter and Gamble (PG)
|
Telekomunikacja
|
2,32%
|
67,14%
|
5
|
Medtronic (MDT)
|
Opieka Zdrowotna
|
3,31%
|
85,02%
|
6
|
Comcast (CMCSA)
|
Telekomunikacja
|
3,12%
|
32,88%
|
7
|
PepsiCo (PEP)
|
Napoje bezalkoholowe
|
3,34%
|
77,29%
|
8
|
Altria (MO)
|
Tytoń
|
7,09%
|
66,89%
|
9
|
Dow (DOW)
|
Produkcja środków chemicznych
|
6,55%
|
186,67%
|
10
|
Chevron (CVX)
|
Energetyka
|
4,15%
|
70,33%
*Stopa dywidendy za ostatnie 12 miesięcy stanowi sumę wypłat (zyski kapitałowe, dywidendy i odsetki) na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyrażoną jako procent ceny akcji na koniec poprzedniego miesiąca.
1 ExxonMobil (XOM)
ExxonMobil to "dividend aristocrat" w sektorze energetycznym (ropa naftowa i gaz ziemny), charakteryzujący się stabilnymi wynikami, co odzwierciedla historyczna stopa dywidendy na poziomie 3,4% oraz współczynnik wypłaty dywidendy wynoszący 47,32%. Znana ze swojej odporności na wahania rynku, firma ExxonMobil konsekwentnie zwiększa dywidendy od ponad 40 lat, wspierana przez solidną działalność w zakresie wydobycia i przetwarzania.
2 Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson, kolejny arystokrata dywidendy, zwiększa wypłaty dywidendy od ponad 60 lat.Przy historycznej stopie dywidendy wynoszącej 3,28% oraz współczynniku wypłaty dywidendy na poziomie bliskim 80%, ten gigant sektora opieki zdrowotnej uznawany jest za finansowo stabilny i wiarygodny. Innowacje w dziedzinie urządzeń medycznych i przełomowe odkrycia farmaceutyczne uzupełniają ofertę marek dostępnych bez recepty, takich jak Tylenol i Benadryl.
3 Verizon Communications (VZ)
Verizonto potentat w sektorze telekomunikacyjnym, oferujący wysoką stopę dywidendy na poziomie około 6,31% przy współczynniku wypłaty dywidendy wynoszącym 115%. Jako druga co do wielkości firma telekomunikacyjna na świecie, Verizon korzysta z rozległej infrastruktury i stałych przepływów pieniężnych, napędzanych rosnącym popytem na usługi szerokopasmowe i 5G.
4 Procter & Gamble (PG)
Działająca w sektorze podstawowych produktów konsumpcyjnych firma Procter & Gamble cieszy się doskonałą reputacją dzięki wzrostowi dywidendy, której stopa dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy wynosi 2,32% a współczynnik wypłaty dywidendy wynosi 67,14%. Znana z globalnych marek, takich jak Tide, Pampers i Gillette, firma P&G ma długą historię wzrostu dywidendy.
5 Medtronic (MDT)
Lider w dziedzinie nauk przyrodniczych, Medtronic ma bogatą historię wypłacania dywidend, czego odzwierciedleniem jest stopa dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy wynosząca 3,31% oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 85,02%. Firma znana jest z urządzeń medycznych stosowanych w kardiologii i leczeniu cukrzycy, co przyczynia się do wzrostu dywidendy.
6 Comcast (CMCSA)
Ten gigant mediów i telekomunikacji oferuje stopę dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy wynosząca około 3,12% oraz współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie 32,88%. Dzięki zróżnicowanej działalności obejmującej szerokopasmowy dostęp do Internetu streaming i produkcję filmową (właściciel NBC i Universal Studios), Comcast zapewnia stałe zyski dla akcjonariuszy.
7 PepsiCo Inc. (PEP)
Silna globalna pozycja PepsiCo w branży napojów bezalkoholowych i przekąsek znajduje odzwierciedlenie w stopie dywidendy na poziomie 3,34% oraz współczynniku wypłaty dywidendy wynoszącym 77,29%. Zróżnicowana oferta produktów oraz silna pozycja marki sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla traderów zainteresowanych długoterminowym wzrostem dywidendy.
8 Altria (MO)
Ze stopą dywidendy wynoszącą 7,09%, Altriastanowi najlepszy wybór w sektorze tytoniowym, a jej współczynnik wypłaty dywidendy wynoszący 66,89% świadczy o tym, że firma koncentruje się na wynagradzaniu akcjonariuszy. Pomimo wyzwań, takich jak presja regulacyjna, firma nadal wprowadza innowacje, np. w zakresie różnych produktów bezdymnych tytoniu i konopi indyjskich.
9 Dow (DOW)
Ta firma z branży chemicznej i materiałów zapewnia współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie około 186,67% oraz stopę dywidendy za okres ostatnich 12 miesięcy na poziomie 6,55%.Dow dzięki silnej pozycji w kluczowych branżach, ponad 125-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w zapewnianie zysków akcjonariuszom jest atrakcyjną spółką dywidendową dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na sektor przemysłowy.
10 Chevron Corp. (CVX)
Chevron, kolejny gigant sektora energetycznego, zamyka zestawienie ze stopą dywidendy za ostatnie 12 miesięcy na poziomie 4,15% oraz wskaźnikiem wypłaty dywidendy zbliżonym do 55%. Zintegrowana działalność w całym łańcuchu wartości energii oraz rozważne zarządzanie finansami zapewniają stałe wypłaty dywidendy, nawet w trudnych warunkach gospodarczych.
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FAQ - pytania i odpowiedzi
Czym jest dividend aristocrat (arystokrata dywidendy)?
Dividend Aristocrat to akcja spółki notowanej w indeksie US 500 która przez co najmniej 25 kolejnych lat konsekwentnie zwiększała wypłaty dywidendy. Są to zazwyczaj duże, stabilne spółki, takie jak Coca-Cola (KO) i McDonald's (MCD), znane z dobrej koniunktury finansowej i zaangażowania w wynagradzanie akcjonariuszy.
Jakimi akcjami najlepiej handlować, aby uzyskać dywidendę?
Najlepsze akcje dywidendowe dla traderów często łączą wysokie zyski ze stabilnością i potencjałem wzrostu. Akcje takich spółek jak Chevron (CVX), i Altria (MO) oferują atrakcyjne zyski, natomiast „Dividend Aristocrats" jak ExxonMobil (XOM) i Johnson & Johnson (JNJ) zapewniają stabilne dywidendy, które w przeszłości regularnie rosły*. Propozycje wartości tych akcji mogą ulec zmianie w czasie, dlatego przed rozpoczęciem handlu traderzy powinni odwołać się do najnowszych danych.
Wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych rezultatów
Jak zacząć handlować akcjami dywidendowymi za pośrednictwem kontraktów CFD?
Aby handlować akcjami dywidendowymi za pośrednictwem kontraktów na różnice kursowe (CFD), musisz otworzyć konto na platformie handlowej, takiej jak Capital.com. CKontrakty CFD pozwalają spekulować na zmianach cen akcji bez konieczności posiadania aktywów bazowych, oferując elastyczność w przypadku krótkoterminowych strategii handlowych.
Należy pamiętać, że chociaż utrzymywanie długiej pozycji CFD do dnia ustalenia prawa do dywidendy uprawnia do korekty dywidendy, korekta ta nie jest tradycyjną wypłatą dywidendy. Dlatego należy skupić się na zmianach cen i narzędziach zarządzania ryzykiem.