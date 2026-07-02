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Kereskedés Wix.com Ltd - WIX CFD

49.74+1.91%
The chart shows the WIX stock price data over the last 1 day, with a current price of 49.74, a high of 49.71, and a low of 48.46.
Eladás

49.5

Vásárlás

49.74

0.24
Alacsony: 48.46Magas: 49.71
Kereskedő:
8.33333%
Vásárlók:
91.6667%
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Kereskedési feltételek
Típus
Ez a pénzügyi piac elérhető CFD kereskedésre.
Bővebb információk:CFD-k
CFD
Árrés0.24
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
$1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.021651 %
(-$1.08)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~$5,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~$4,000.00

-0.02165%
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
$1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.000571 %
(-$0.03)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~$5,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~$4,000.00

-0.00057%
Egynapos finanszírozás kiigazítás időpontja21:00 (UTC)
PénznemUSD
Min kereskedési mennyiség0.1
Margin20.00%
ÉrtéktőzsdeUnited States of America
Kereskedési jutalék10%
Garantált stop díj
A garantált stop-loss (GSL) díj csak akkor kerül felszámításra, ha a GSL aktiválódik. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
1%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Legfontosabb statisztikák
Előző zárás48.87
Nyitás48.79
1-éves változás-69.68%
Napi tartomány48.46 - 49.71

Kereskedés Wix.com Ltd - WIX

Wix.com Ltd, together with its subsidiaries, develops and markets a cloud-based platform that enables anyone to create a website or web application in North America, Europe, Latin America, Asia, and internationally. The company offers Wix Editor, a drag-and-drop visual development and website editing environment platform; Wix ADI that enables users to create a website for their specific needs; and Corvid by Wix to create websites and web applications. It also provides Ascend by Wix, which offers its users access to a suite of approximately 20 products or features enabling them to connect with their customers, automate their work, and grow their business; Wix Logo Maker that allows users to generate a logo using artificial intelligence; Wix Answers, a support infrastructure enabling its users to help their users across various channels; and Wix Payments, a payment platform, which helps its users receive payments from their users through their Wix Website. In addition, the company offers various vertical-specific applications that business owners use to operate various aspects of their business online. Further, it provides a range of complementary services, including App Market that offers its registered users the ability to install and uninstall a range of free and paid web applications; Wix Arena, an online marketplace that brings users seeking help in creating and managing a website, together with Web experts; and Wix App, a native mobile application, which enables users to manage their Websites and Wix operating systems. As of December 31, 2019, the company had approximately 165 million registered users and 4.5 million premium subscriptions. The company was formerly known as Wixpress Ltd. Wix.com Ltd. was founded in 2006 and is headquartered in Tel Aviv, Israel.

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Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.6
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.7
4.6

Három lépés a kezdéshez

1. Nyisson egy fiókot (jogosultsági feltételekhez kötött)2. Fizessen be a saját feltételei szerint3. Kereskedjen, amikor készen áll