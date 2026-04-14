6158.1-0.14%
The chart shows the 1812 stock price data over the last 1 day, with a current price of 6158.1, a high of 6229.8, and a low of 6130.5.
6142.9

6158.1

15.2
Alacsony: 6130.5Magas: 6229.8
50%
50%
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Típus
Ez a pénzügyi piac elérhető CFD kereskedésre.
Bővebb információk:CFD-k
CFD
Árrés15.2
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
¥1,000
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.013047 %
(-¥1)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~¥5,000

Tőkeáttételből származó pénz ~¥4,000

-0.01305%
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
¥1,000
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.009176 %
(-¥1)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~¥5,000

Tőkeáttételből származó pénz ~¥4,000

-0.00918%
Egynapos finanszírozás kiigazítás időpontja21:00 (UTC)
PénznemJPY
Min kereskedési mennyiség1
Margin20.00%
ÉrtéktőzsdeJapan
Kereskedési jutalék10%
Garantált stop díj
A garantált stop-loss (GSL) díj csak akkor kerül felszámításra, ha a GSL aktiválódik. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
1%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Legfontosabb statisztikák
Előző zárás6168.9
Nyitás6176.5
1-éves változás297.97%
Napi tartomány6130.5 - 6229.8

Kereskedés Kajima Corporation - 1812 CFD

Kajima Corporation engages in the construction, real estate development and management, architectural and engineering design, and other activities worldwide. It provides procurement and construction services comprising sale and rental of construction equipment and materials, and subcontracting for various construction projects; ground improvement, foundation construction, and soil remediation; paving of roads, bridges, airports, etc., as well as manufacture and sale of paving materials; ocean port and coastal protection work, and geological surveying; calculation and preparation of construction plans; environmental and consulting work focused on water and waste; construction machinery manufacturing; repair and reinforcement work for civil engineering structures, and sale of repair materials; and integrated facility construction, and renovation services. The company also offers building management services; leasing and operational management services of real estate, and hotel management; and brokerage and appraisal services of real estate. In addition, it provides travel agency, product sales, and business services; temporary staffing and human resources placement, and events planning services; planning of construction projects, and building and equipment leasing; design, operation, and management of information communication technology infrastructure and various computer systems; collection, transportation, and processing of waste; public relations and advertising planning and production, as well as video production services; and real estate asset management and consulting, as well as buying, selling, and brokerage of beneficial interests of a trust. Further, the company offers book publishing; hotel, golf course, and ski resort services; and greening landscaping, mountain forest management, and agency handling services of property, casualty, and life insurance. Kajima Corporation was founded in 1840 and is headquartered in Tokyo, Japan.

