A vállalatról iShares Preferred and Income Securities ETF
A befektetés az ICE Exchange- Listed Preferred & Hybrid Securities Index befektetési eredményeinek követésére törekszik, amely a NYSE-n vagy a NASDAQ-on jegyzett, tőzsdén jegyzett, amerikai dollárban denominált elsőbbségi értékpapírok, hibrid értékpapírok és átalakítható elsőbbségi értékpapírok egy kiválasztott csoportjának teljesítményét méri.Az alap eszközeinek legalább 80%-át a mögöttes index alkotóelemeibe és olyan befektetésekbe fektetheti, amelyek gazdasági jellemzői lényegében megegyeznek a mögöttes index alkotóelemeivel. Ez az ETF az elsőbbségi részvények, a tőkepiacok egy olyan érdekes szegmensének kitettségét kínálja a befektetőknek, amellyel a legtöbb befektető nem sokat foglalkozik. Ennek köszönhetően az elsőbbségi részvények megfelelőek lehetnek azok számára, akik a portfólió hozamát szeretnék növelni, vagy azok számára, akik a részvénykitettség kevésbé kockázatos formáit keresik, amelyek viszonylag hiányoznak a széles részvényportfóliókból. A PFF mind szektorok, mind a részesedések teljes számát tekintve meglehetősen diverzifikált; az alap valamivel kevesebb mint 250 értékpapírral rendelkezik, és nagy súlya van a pénzügyi ágazatban, bár más szektorok is az alap közel 20%-át teszik ki.