A Deutsche Telekom AG-ról
A Deutsche Telekom AG egy németországi székhelyű vállalat, amely információtechnológiai (IT) és távközlési szolgáltatásokat nyújt. A társaság üzleti szegmensei közé tartozik a Németország, amely a németországi vezetékes hálózati és mobil tevékenységeket foglalja magában; az Egyesült Államok, amely az amerikai piacon végzett mobil tevékenységeket tartalmazza; Európa, amely különböző európai országok nemzeti társaságainak vezetékes hálózati és mobil tevékenységeit foglalja magában, mint például Görögország, Románia, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Horvátország, Szlovákia, Ausztria, Albánia, Macedónia és Montenegró; Rendszermegoldások, amely multinacionális vállalatok és közszféra intézmények számára üzemeltet információs és kommunikációs technológiai (ICT) rendszereket; Csoport Fejlesztés, amely magában foglalja a T-Mobile Netherlands és a Deutsche Funkturm (DFMG) entitásokat, valamint a Stroeer SE & Co. KGaA-ban lévő tőkerészesedését, és a Csoport Központ & Csoport Szolgáltatások, amely a szolgáltatási központok és a társaság különböző egyéb leányvállalatainak működését tartalmazza.
Pénzügyi összefoglaló
RÖVIDEN: A 2021. december 31-ével zárult üzleti évben a Deutsche Telekom AG bevételei 8%-kal nőttek 108,79 milliárd euróra. A törzsrészvényesekre jutó nettó eredmény kevesebb mint 1%-kal emelkedett 4,18 milliárd euróra. A bevételek az Egyesült Államok szegmens 12%-os növekedését tükrözik 68,36 milliárd euróra, a németországi szegmens 2%-os emelkedését 23,58 milliárd euróra, az észak-amerikai szegmens 12%-os növekedését 68,36 milliárd euróra, valamint az EU országok (Németország kivételével) szegmens 3%-os bővülését 14,91 milliárd euróra.
Tőkeszerkezet
2006. július: A T-Online AG beolvadt a Deutsche Telekom AG-ba.