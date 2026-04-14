Az ADT Inc-ről



Az ADT Inc biztonsági, automatizálási és okosotthon-megoldások szolgáltatója, amely fogyasztókat és vállalkozásokat szolgál ki az Egyesült Államokban. A vállalat elsősorban az ADT márkanév alatt működik. A társaság két szegmensen keresztül tevékenykedik: a Fogyasztói és Kisvállalkozási (CSB), valamint a Kereskedelmi szegmensen. A vállalat az ADT Solar szolgáltatást is kínálja, amely tetőtéri napelem- és energiatárolási megoldásokat biztosít az ügyfelek számára. A társaság professzionális megfigyelési szolgáltatások nyújtásával védi és köti össze ügyfeleit, valamint életstílus-központú megoldásokat szállít professzionálisan telepített, barkács (DIY), mobil és digitális alapú ajánlatokon keresztül lakóingatlan-, kisvállalkozási és nagyobb kereskedelmi ügyfelek számára. Ez egy teljes körű biztonsági és otthonautomatizálási vállalat, amely integrált ügyfélélményt nyújt. A vállalat biztonsági és automatizálási kínálata behatolás észlelésére; hozzáférés-szabályozásra; mozgás, füst, tűz, szén-monoxid, árvíz és egyéb környezeti feltételek érzékelésére szolgál.



Pénzügyi összefoglaló



RÖVIDEN: A 2021. december 31-én zárult pénzügyi évben az ADT Inc bevételei változatlanok maradtak, 5,31 milliárd dolláron. A nettó veszteség 46%-kal csökkent 340,8 millió dollárra. A bevételek a Megfigyelési és kapcsolódó szolgáltatások 4%-os növekedését tükrözik 4,35 milliárd dollárra, valamint a Telepítési és egyéb szolgáltatások 15%-os csökkenését 959,4 millió dollárra. Az alacsonyabb nettó veszteség a Nettó kamatköltség - Kiegyenlítő érték 35%-os csökkenését tükrözi 454,8 millió dollárra (költség), valamint az Adósságkiváltási veszteség 69%-os csökkenését 37,1 millió dollárra (költség).