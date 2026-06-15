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Starlink IPO – hogyan kereskedhet Starlink részvényekkel

Tudjon meg többet a Starlinktől és lehetséges IPO-járól, arról, hogy mi befolyásolhatja a Starlink tőzsdei bevezetési árfolyamát, és hogyan lehet űripari részvényekkel kereskedni CFD-ken keresztül.

 

Mikor várható a Starlink IPO-ja?

2025. május 27-én még mindig nincs megerősített Starlink IPO dátum. A műholdas internetszolgáltatással foglalkozó egység továbbra is a SpaceX része, nem nyújtott be IPO kérelmet, és nem nevezett ki jegyző bankokat sem.

2025. május 20-án Elon Musk – a Bloomberg szerkesztőjének, Mishal Husainnak nyilatkozva – megismételte, hogy a Starlink akkor léphet tőzsdére, „ha a készpénzforgalom kiszámíthatóvá válik”, de nem jelölt meg ütemtervet, és elmondta, hogy „nem siet” kitenni a céget a negyedéves piaci nyomásnak.

Ha a tőzsdei bevezetés megtörténik, a Starlink valószínűleg a Nasdaq tőzsdén lesz kereskedhető. Addig a Starlink IPO előtti státuszban van, ami azt jelenti, hogy nincsenek elérhető részvényei nyilvános tőzsdéken.

Mi az a Starlink?

A Starlink a SpaceX műholdas szélessávú üzletága, egy magántulajdonban lévő űripari vállalat, amelyet Elon Musk vezet. 2015-ben jelentették be, és 2020-ban nyitották meg nyilvános béta tesztelésre. A Starlink alacsony Föld körüli pályán (low-Earth-orbit, LEO) működő műholdhálózaton keresztül csatlakoztatja a felhasználókat, amely körülbelül 8700 műholdat indított el, ebből 2025. május 23-án körülbelül 7500 van pályán – ez minden idők legnagyobb flottája. A gyakori Falcon 9 indítások tovább bővítik a hálózatot, és 2025-ben a SpaceX indításai új műholdcsoportokkal egészítik ki a rendszert.

A Starlink bevétele egyszeri hardverkészletből és ismétlődő szolgáltatási díjból áll, amelyet nagykereskedelmi kapacitás értékesítése egészít ki légitársaságok, hajózási cégek és kormányzati ügyfelek számára. 2025 májusában a Starlink több mint 5 millió ügyfelet szolgál ki több mint 125 engedélyezett országban, és további növekedést céloz nagy feltörekvő piacokon, például Indiában, ahol a hatósági jóváhagyás még folyamatban van.

További részletek a SpaceX IPO kereskedési útmutatónkban.

Miből származik a Starlink bevétele?

A Starlink két lépésben generál bevételt: először eladja a felhasználói terminált – időnként veszteséggel – majd folyamatos csatlakozási díjat számít fel. Ezen felül magasabb hozamú vállalati, mobilitási és kormányzati szolgáltatásokat kínál, valamint nagykereskedelmi sávszélesség-megállapodásokat köt mobilszolgáltatókkal.

Íme egy részletesebb áttekintés a Starlink bevételforrásairól:

Bevételforrás Leírás
Terminál hardver Egyszeri értékesítések: antennák, routerek és a hátizsák méretű Mini; a hardver általában nem nyereségforrás, jellemzően támogatott árú.
Lakossági előfizetések Havi díjas csomagok otthoni és lakóautós/„Roam” felhasználóknak.
Üzleti és vállalati csomagok „Global Priority” és fix telephelyű csomagok havi díjas előfizetéssel, plusz korlátozott adatbővítmények.
Mobilitási szolgáltatások Tengeri, légi és mozgásban lévő szárazföldi csatlakozás. 2024-ben a Starlink körülbelül 75 000 hajót és több mint 450 repülőgépet szolgált ki.
Kormányzati és védelmi csomagok (Starshield) Biztonságos sávszélesség és egyedi műholdak az amerikai védelmi minisztérium, szövetséges haderők és vészhelyzeti szervezetek részére; többéves szerződésekkel.
Direct-to-cell és operátori backhaul Kezdeti nagykereskedelmi megállapodások olyan szolgáltatókkal, mint a T-Mobile, One NZ, Telstra – valamint India Jio és Airtel – jelenleg szöveges üzenetküldéshez, a jövőben szélessávú/adatszolgáltatásokhoz.

A lakossági előfizetések rendszeres bevételt hoznak, míg a vállalati, mobilitási, nagykereskedelmi és védelmi szerződések magasabb hasznot hozó eladásokat biztosítanak. Ez a kombináció csökkenti az egyes szegmensektől való függőséget, és stabilizálhatja a készpénztermelést egy lehetséges tőzsdei bevezetés előtt.

Mi befolyásolhatja a Starlink értékelését?

A Starlink tőzsdei bevezetési árfolyamát a vállalat-specifikus mutatók és a szélesebb piaci erők kombinációja határozhatja meg. Íme néhány lehetséges befolyásoló tényező, amely a részvények tőzsdei bevezetése után a Starlink értékelését növelheti vagy csökkentheti:

Pénzügyi teljesítmény és készpénztermelés

A bevétel növekedése, a javuló haszonkulcsok és a pozitív szabad készpénzáramlás bizonyítékai megkönnyítik a hagyományos szorzók szerinti értékelést. A bevételnövekedés megtorpanása, az emelkedő indítási költségek vagy az újabb veszteségek viszont mérsékelhetik az IPO iránti érdeklődést.

Előfizetőszám-növekedés és egy felhasználóra jutó átlagos árbevétel (ARPU)

A Starlink világszerte több mint 5 millió előfizetővel rendelkezik. A növekedés fenntartása, az ügyfélvesztés (churn) alacsonyan tartása és a magasabb ARPU-értékű vállalati és mobilitási ügyfelek arányának növelése támogathatja a pozitív előrejelzéseket. Ezzel szemben az alacsonyabb nettó növekedés, a növekvő ügyfélvesztés vagy a mélyebb árengedmények nyomást gyakorolhatnak az előrejelzésekre és lenyomhatják az értékelést.

Szabályozói jóváhagyások és spektrumhozzáférés

Az engedélyek kulcstényezők maradnak. 2025 májusában India a szándéknyilatkozatot követően még mindig a végleges jóváhagyásra vár. Ha ott zöld utat kap, vagy ha más népes régiókban előrelépés történik, az jelentősen megnövelheti a Starlink megszólítható bázisát; a késedelmek vagy a további spektrumdíjak ellenkező hatást válthatnak ki.

Versenyhelyzet az LEO szélessávban

Az Amazon Kuiper projektje 2025. április 28-tól 27 műhold indításával megkezdte a teljes körű telepítést, míg a kínai Guowang és Qianfan konstellációk a korai kudarcok ellenére felgyorsultak. A sikeres bevezetések nyomást gyakorolhatnak a Starlink IPO árfolyamára. Ezzel szemben a technikai problémák vagy a versenytársak lassabb indításai emelhetik a Starlink értékelését.

Indítási gazdaságosság és tőkekiadások

A SpaceX belső költsége Falcon 9 indításonként 15-30 millió Usd, 2025 májusában. Musk azonban 2022-ben hosszú távú célként 10 millió USD alatti összeget tűzött ki Starship indításonként. Ezeknek a számoknak az elérése – és a műholdak élettartamának meghosszabbítása – csökkentheti a tőkeköltségek szükségességét és növelheti a pénzforgalmat, ami magasabb értékelést tesz lehetővé. Másrészt viszont a sikertelen indítások, a szabályozási akadályok vagy a vártnál lassabb költségcsökkentés további kockázatot jelenthet.

Kormányzati és védelmi szerződések

Az amerikai és szövetséges ügynökségekkel kötött magas hozamú sávszélesség-megállapodások – beleértve a jelentős kormányzati és védelmi szerződéseket – többéves bevételi átláthatóságot biztosíthatnak. Az ilyen szerződések bővülése azonban megnyugtathatja a befektetőket; a politikai ellenőrzés vagy a finanszírozás csökkentése pedig ronthatja az előrejelzéseket.

Hogyan kereskedhet Starlink részvényekkel?

Ha a Starlink IPO-ja megvalósul a Nasdaq Értéktőzsdén, a kereskedők különbözeti szerződéseken (CFD-ken) keresztül spekulálhatnak a részvényárfolyam mozgására.

Íme, hogyan kereskedhet Starlink részvényekkel, ha elérhetővé válnak:

  • 1 Válasszon brókerplatformotVálasszon egy szabályozott brókert, amely Starlink részvényeket vagy CFD-ket kínál.
  • 2 Hozzon létre egy kereskedési fiókotRegisztráljon és igazolja a személyazonosságát.
  • 3 Töltse fel fiókjátFizessen be a fiókjára a kívánt fizetési módon keresztül.
  • 4 Kövesse a részvény teljesítményétLegyen naprakész a pénzügyi jelentésekkel, az indítási ütemtervekkel és az iparági hírekkel.
  • 5 Nyisson egy ügyletetVásároljon vagy adjon el részvényeket piaci vagy limitáras megbízásokkal. Használjon stop-loss megbízásokat kockázatkezelésre.

Tudjon meg többet a technológiai részvényekkel való kereskedésről és sok minden másról részvénykereskedési útmutatónkból.

Jelenleg milyen űripari részvényekkel kereskedhetek?

Szeretne kitettséget szerezni az űrszektorban a Starlink tőzsdei bevezetése előtt? Íme egy tömör útmutató öt aktívan kereskedett névről, amelyekhez jelenleg hozzáférhet részvény CFD-ken keresztül.

Boeing

Boeing – a NASA Space Launch System fő szakaszának gyártója. A csoport 2025 első negyedévi eredményei jelentős, 545 milliárd dolláros megrendelésállományt mutattak, és a részvények reagálhatnak a jelentős kereskedelmi, védelmi és űrkutatási szerződésekkel kapcsolatos hírekre – kereskedjen Boeing CFD-kkel

Lockheed Martin

A Lockheed Martin – a Boeinggel együtt – a United Launch Alliance társtulajdonosa, amely 2025 áprilisában egy Atlas V indítással megkezdte az Amazon Kuiper konstellációjának teljes körű telepítését. Az árfolyamát befolyásoló tényezők közé tartozhat az amerikai védelmi költségvetés, a ULA indítási gyakorisága és a negyedéves készpénztermelés – kereskedjen Lockheed Martin CFD-kkel

Virgin Galactic

A Virgin Galactic, az űrturizmus úttörője Delta-osztályú űrhajókat épít, és azt tervezi, hogy 2026 első negyedévében újraindítja a jegyértékesítést, amit a 2025 első negyedévi eredményei is megerősítettek. A tesztrepülések eredményei, a foglalások száma és a szabályozási bejelentések befolyásolhatják a részvények árfolyamát – kereskedjen Virgin Galactic CFD-kkel

Rocket Lab USA

A Rocket Lab először 2014-ben jelentette be az Electron nevű, kétfokozatú, részben újrafelhasználható orbitális hordozórakétát. 2025 májusáig az Electron több mint 60 küldetést indított, és a vállalat 2025 második felében tervezi az első Neutron tesztrepülést. Az indítások gyakorisága, az elnyert szerződések és a Neutronnal kapcsolatos előrelépések befolyásolhatják a részvények árfolyamát. – kereskedjen Rocket Lab CFD-kkel

Thales Group

A Thales Group tulajdonában van a Thales Alenia Space, amely távközlési, földmegfigyelő és tudományos küldetésekhez gyárt műholdakat. A 2024. évi eredményei rekordösszegű, 25,289 milliárd eurós megrendelésállományt mutattak, ami erőteljes kilátásokat biztosít a jövőre nézve. A Thales részvények olyan alapvető eseményekre reagálhatnak, mint például új ESA (Európai Űrügynökség) vagy kereskedelmi szerződések bejelentése – kereskedjen Thales CFD-kkel

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GYIK

Hogyan tudok kereskedni vagy befektetni a Starlinkbe?

A Starlink továbbra is a SpaceX magántulajdonban lévő egysége, így jelenleg nincsenek elérhető lakossági részvények vagy CFD-k. Amennyiben tőzsdére kerül – várhatóan a Nasdaq Értéktőzsdén – a szabályozott brókerek kínálatában megjelenik majd a részvény, ami azt jelenti, hogy származtatott ügyleteken, például részvény CFD-ken keresztül is kereskedhet majd vele. Addig is ágazati kitettséget szerezhet tőzsdén jegyzett szereplők, például a Boeing, a Lockheed Martin vagy a Thales részvényein keresztül.

Lesz Starlink IPO?

Valószínűleg igen, de még nem most. 2025. május 20-án, a Katari Gazdasági Fórumon Elon Musk „lehetségesnek” nevezte a Starlink tőzsdei bevezetését, de hozzátette, hogy „nem siet” vele, és megismételte, hogy a megbízható pénzforgalom az előfeltétele. Nem nyújtottak még be prospektust, és nem neveztek ki bankokat, így az IPO-dátum továbbra is várat magára.

Hogyan vásárolhatok Starlink részvényt IPO előtt?

A hozzáférés korlátozott, jellemzően a SpaceX részvényeivel folytatott másodlagos kereskedésekre magánplatformokon, például a Forge Globalon keresztül. Ezek az ügyletek jellemzően nem likvidek, nagy árrésekkel (spreadekkel) járnak, és a SpaceX elővásárlási jogának vannak alávetve, így a legtöbb lakossági kereskedő számára nem elérhetők.

Mennyit érnek a Starlink részvények?

Az értékelés egyelőre csak következtetésen alapul. A SpaceX 2024. decemberi munkavállalói tenderében a csoport mintegy 350 milliárd dollárra árazta be a céget, ami az indítási és a Starlink műveleteket is magában foglalja. A végleges ár azonban csak akkor derül ki, amikor az IPO roadshow során meghatározzák a hivatalos ártartományt – ha a cég valóban tőzsdére lép.

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