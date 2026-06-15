Starlink IPO – hogyan kereskedhet Starlink részvényekkel
Tudjon meg többet a Starlinktől és lehetséges IPO-járól, arról, hogy mi befolyásolhatja a Starlink tőzsdei bevezetési árfolyamát, és hogyan lehet űripari részvényekkel kereskedni CFD-ken keresztül.
Mikor várható a Starlink IPO-ja?
2025. május 27-én még mindig nincs megerősített Starlink IPO dátum. A műholdas internetszolgáltatással foglalkozó egység továbbra is a SpaceX része, nem nyújtott be IPO kérelmet, és nem nevezett ki jegyző bankokat sem.
2025. május 20-án Elon Musk – a Bloomberg szerkesztőjének, Mishal Husainnak nyilatkozva – megismételte, hogy a Starlink akkor léphet tőzsdére, „ha a készpénzforgalom kiszámíthatóvá válik”, de nem jelölt meg ütemtervet, és elmondta, hogy „nem siet” kitenni a céget a negyedéves piaci nyomásnak.
Ha a tőzsdei bevezetés megtörténik, a Starlink valószínűleg a Nasdaq tőzsdén lesz kereskedhető. Addig a Starlink IPO előtti státuszban van, ami azt jelenti, hogy nincsenek elérhető részvényei nyilvános tőzsdéken.
Mi az a Starlink?
A Starlink a SpaceX műholdas szélessávú üzletága, egy magántulajdonban lévő űripari vállalat, amelyet Elon Musk vezet. 2015-ben jelentették be, és 2020-ban nyitották meg nyilvános béta tesztelésre. A Starlink alacsony Föld körüli pályán (low-Earth-orbit, LEO) működő műholdhálózaton keresztül csatlakoztatja a felhasználókat, amely körülbelül 8700 műholdat indított el, ebből 2025. május 23-án körülbelül 7500 van pályán – ez minden idők legnagyobb flottája. A gyakori Falcon 9 indítások tovább bővítik a hálózatot, és 2025-ben a SpaceX indításai új műholdcsoportokkal egészítik ki a rendszert.
A Starlink bevétele egyszeri hardverkészletből és ismétlődő szolgáltatási díjból áll, amelyet nagykereskedelmi kapacitás értékesítése egészít ki légitársaságok, hajózási cégek és kormányzati ügyfelek számára. 2025 májusában a Starlink több mint 5 millió ügyfelet szolgál ki több mint 125 engedélyezett országban, és további növekedést céloz nagy feltörekvő piacokon, például Indiában, ahol a hatósági jóváhagyás még folyamatban van.
További részletek a SpaceX IPO kereskedési útmutatónkban.
Miből származik a Starlink bevétele?
A Starlink két lépésben generál bevételt: először eladja a felhasználói terminált – időnként veszteséggel – majd folyamatos csatlakozási díjat számít fel. Ezen felül magasabb hozamú vállalati, mobilitási és kormányzati szolgáltatásokat kínál, valamint nagykereskedelmi sávszélesség-megállapodásokat köt mobilszolgáltatókkal.
Íme egy részletesebb áttekintés a Starlink bevételforrásairól:
|Bevételforrás
|Leírás
|Terminál hardver
|Egyszeri értékesítések: antennák, routerek és a hátizsák méretű Mini; a hardver általában nem nyereségforrás, jellemzően támogatott árú.
|Lakossági előfizetések
|Havi díjas csomagok otthoni és lakóautós/„Roam” felhasználóknak.
|Üzleti és vállalati csomagok
|„Global Priority” és fix telephelyű csomagok havi díjas előfizetéssel, plusz korlátozott adatbővítmények.
|Mobilitási szolgáltatások
|Tengeri, légi és mozgásban lévő szárazföldi csatlakozás. 2024-ben a Starlink körülbelül 75 000 hajót és több mint 450 repülőgépet szolgált ki.
|Kormányzati és védelmi csomagok (Starshield)
|Biztonságos sávszélesség és egyedi műholdak az amerikai védelmi minisztérium, szövetséges haderők és vészhelyzeti szervezetek részére; többéves szerződésekkel.
|Direct-to-cell és operátori backhaul
|Kezdeti nagykereskedelmi megállapodások olyan szolgáltatókkal, mint a T-Mobile, One NZ, Telstra – valamint India Jio és Airtel – jelenleg szöveges üzenetküldéshez, a jövőben szélessávú/adatszolgáltatásokhoz.
A lakossági előfizetések rendszeres bevételt hoznak, míg a vállalati, mobilitási, nagykereskedelmi és védelmi szerződések magasabb hasznot hozó eladásokat biztosítanak. Ez a kombináció csökkenti az egyes szegmensektől való függőséget, és stabilizálhatja a készpénztermelést egy lehetséges tőzsdei bevezetés előtt.
Mi befolyásolhatja a Starlink értékelését?
A Starlink tőzsdei bevezetési árfolyamát a vállalat-specifikus mutatók és a szélesebb piaci erők kombinációja határozhatja meg. Íme néhány lehetséges befolyásoló tényező, amely a részvények tőzsdei bevezetése után a Starlink értékelését növelheti vagy csökkentheti:
Pénzügyi teljesítmény és készpénztermelés
A bevétel növekedése, a javuló haszonkulcsok és a pozitív szabad készpénzáramlás bizonyítékai megkönnyítik a hagyományos szorzók szerinti értékelést. A bevételnövekedés megtorpanása, az emelkedő indítási költségek vagy az újabb veszteségek viszont mérsékelhetik az IPO iránti érdeklődést.
Előfizetőszám-növekedés és egy felhasználóra jutó átlagos árbevétel (ARPU)
A Starlink világszerte több mint 5 millió előfizetővel rendelkezik. A növekedés fenntartása, az ügyfélvesztés (churn) alacsonyan tartása és a magasabb ARPU-értékű vállalati és mobilitási ügyfelek arányának növelése támogathatja a pozitív előrejelzéseket. Ezzel szemben az alacsonyabb nettó növekedés, a növekvő ügyfélvesztés vagy a mélyebb árengedmények nyomást gyakorolhatnak az előrejelzésekre és lenyomhatják az értékelést.
Szabályozói jóváhagyások és spektrumhozzáférés
Az engedélyek kulcstényezők maradnak. 2025 májusában India a szándéknyilatkozatot követően még mindig a végleges jóváhagyásra vár. Ha ott zöld utat kap, vagy ha más népes régiókban előrelépés történik, az jelentősen megnövelheti a Starlink megszólítható bázisát; a késedelmek vagy a további spektrumdíjak ellenkező hatást válthatnak ki.
Versenyhelyzet az LEO szélessávban
Az Amazon Kuiper projektje 2025. április 28-tól 27 műhold indításával megkezdte a teljes körű telepítést, míg a kínai Guowang és Qianfan konstellációk a korai kudarcok ellenére felgyorsultak. A sikeres bevezetések nyomást gyakorolhatnak a Starlink IPO árfolyamára. Ezzel szemben a technikai problémák vagy a versenytársak lassabb indításai emelhetik a Starlink értékelését.
Indítási gazdaságosság és tőkekiadások
A SpaceX belső költsége Falcon 9 indításonként 15-30 millió Usd, 2025 májusában. Musk azonban 2022-ben hosszú távú célként 10 millió USD alatti összeget tűzött ki Starship indításonként. Ezeknek a számoknak az elérése – és a műholdak élettartamának meghosszabbítása – csökkentheti a tőkeköltségek szükségességét és növelheti a pénzforgalmat, ami magasabb értékelést tesz lehetővé. Másrészt viszont a sikertelen indítások, a szabályozási akadályok vagy a vártnál lassabb költségcsökkentés további kockázatot jelenthet.
Kormányzati és védelmi szerződések
Az amerikai és szövetséges ügynökségekkel kötött magas hozamú sávszélesség-megállapodások – beleértve a jelentős kormányzati és védelmi szerződéseket – többéves bevételi átláthatóságot biztosíthatnak. Az ilyen szerződések bővülése azonban megnyugtathatja a befektetőket; a politikai ellenőrzés vagy a finanszírozás csökkentése pedig ronthatja az előrejelzéseket.
Hogyan kereskedhet Starlink részvényekkel?
Ha a Starlink IPO-ja megvalósul a Nasdaq Értéktőzsdén, a kereskedők különbözeti szerződéseken (CFD-ken) keresztül spekulálhatnak a részvényárfolyam mozgására.
Íme, hogyan kereskedhet Starlink részvényekkel, ha elérhetővé válnak:
- 1 Válasszon brókerplatformotVálasszon egy szabályozott brókert, amely Starlink részvényeket vagy CFD-ket kínál.
- 2 Hozzon létre egy kereskedési fiókotRegisztráljon és igazolja a személyazonosságát.
- 3 Töltse fel fiókjátFizessen be a fiókjára a kívánt fizetési módon keresztül.
- 4 Kövesse a részvény teljesítményétLegyen naprakész a pénzügyi jelentésekkel, az indítási ütemtervekkel és az iparági hírekkel.
- 5 Nyisson egy ügyletetVásároljon vagy adjon el részvényeket piaci vagy limitáras megbízásokkal. Használjon stop-loss megbízásokat kockázatkezelésre.
Tudjon meg többet a technológiai részvényekkel való kereskedésről és sok minden másról részvénykereskedési útmutatónkból.
Jelenleg milyen űripari részvényekkel kereskedhetek?
Szeretne kitettséget szerezni az űrszektorban a Starlink tőzsdei bevezetése előtt? Íme egy tömör útmutató öt aktívan kereskedett névről, amelyekhez jelenleg hozzáférhet részvény CFD-ken keresztül.
Boeing
Boeing – a NASA Space Launch System fő szakaszának gyártója. A csoport 2025 első negyedévi eredményei jelentős, 545 milliárd dolláros megrendelésállományt mutattak, és a részvények reagálhatnak a jelentős kereskedelmi, védelmi és űrkutatási szerződésekkel kapcsolatos hírekre – kereskedjen Boeing CFD-kkel
Lockheed Martin
A Lockheed Martin – a Boeinggel együtt – a United Launch Alliance társtulajdonosa, amely 2025 áprilisában egy Atlas V indítással megkezdte az Amazon Kuiper konstellációjának teljes körű telepítését. Az árfolyamát befolyásoló tényezők közé tartozhat az amerikai védelmi költségvetés, a ULA indítási gyakorisága és a negyedéves készpénztermelés – kereskedjen Lockheed Martin CFD-kkel
Virgin Galactic
A Virgin Galactic, az űrturizmus úttörője Delta-osztályú űrhajókat épít, és azt tervezi, hogy 2026 első negyedévében újraindítja a jegyértékesítést, amit a 2025 első negyedévi eredményei is megerősítettek. A tesztrepülések eredményei, a foglalások száma és a szabályozási bejelentések befolyásolhatják a részvények árfolyamát – kereskedjen Virgin Galactic CFD-kkel
Rocket Lab USA
A Rocket Lab először 2014-ben jelentette be az Electron nevű, kétfokozatú, részben újrafelhasználható orbitális hordozórakétát. 2025 májusáig az Electron több mint 60 küldetést indított, és a vállalat 2025 második felében tervezi az első Neutron tesztrepülést. Az indítások gyakorisága, az elnyert szerződések és a Neutronnal kapcsolatos előrelépések befolyásolhatják a részvények árfolyamát. – kereskedjen Rocket Lab CFD-kkel
Thales Group
A Thales Group tulajdonában van a Thales Alenia Space, amely távközlési, földmegfigyelő és tudományos küldetésekhez gyárt műholdakat. A 2024. évi eredményei rekordösszegű, 25,289 milliárd eurós megrendelésállományt mutattak, ami erőteljes kilátásokat biztosít a jövőre nézve. A Thales részvények olyan alapvető eseményekre reagálhatnak, mint például új ESA (Európai Űrügynökség) vagy kereskedelmi szerződések bejelentése – kereskedjen Thales CFD-kkel
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GYIK
Hogyan tudok kereskedni vagy befektetni a Starlinkbe?
A Starlink továbbra is a SpaceX magántulajdonban lévő egysége, így jelenleg nincsenek elérhető lakossági részvények vagy CFD-k. Amennyiben tőzsdére kerül – várhatóan a Nasdaq Értéktőzsdén – a szabályozott brókerek kínálatában megjelenik majd a részvény, ami azt jelenti, hogy származtatott ügyleteken, például részvény CFD-ken keresztül is kereskedhet majd vele. Addig is ágazati kitettséget szerezhet tőzsdén jegyzett szereplők, például a Boeing, a Lockheed Martin vagy a Thales részvényein keresztül.
Lesz Starlink IPO?
Valószínűleg igen, de még nem most. 2025. május 20-án, a Katari Gazdasági Fórumon Elon Musk „lehetségesnek” nevezte a Starlink tőzsdei bevezetését, de hozzátette, hogy „nem siet” vele, és megismételte, hogy a megbízható pénzforgalom az előfeltétele. Nem nyújtottak még be prospektust, és nem neveztek ki bankokat, így az IPO-dátum továbbra is várat magára.
Hogyan vásárolhatok Starlink részvényt IPO előtt?
A hozzáférés korlátozott, jellemzően a SpaceX részvényeivel folytatott másodlagos kereskedésekre magánplatformokon, például a Forge Globalon keresztül. Ezek az ügyletek jellemzően nem likvidek, nagy árrésekkel (spreadekkel) járnak, és a SpaceX elővásárlási jogának vannak alávetve, így a legtöbb lakossági kereskedő számára nem elérhetők.
Mennyit érnek a Starlink részvények?
Az értékelés egyelőre csak következtetésen alapul. A SpaceX 2024. decemberi munkavállalói tenderében a csoport mintegy 350 milliárd dollárra árazta be a céget, ami az indítási és a Starlink műveleteket is magában foglalja. A végleges ár azonban csak akkor derül ki, amikor az IPO roadshow során meghatározzák a hivatalos ártartományt – ha a cég valóban tőzsdére lép.
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