Négociation Zscaler, Inc. - ZS CFD
À propos de Zscaler Inc
Zscaler, Inc. est une société de sécurité basée sur le cloud. La Société fournit une plate-forme conçue comme un service cloud distribué multi-locataires conçu pour évoluer et fournir des informations en temps réel sur les problèmes de sécurité. La Société propose deux principaux services cloud, tels que Zscaler Internet Access (ZIA) et Zscaler Private Access (ZPA). Le ZIA de la Société connecte en toute sécurité les utilisateurs à des applications gérées en externe, y compris avec des applications de logiciel en tant que service (SaaS) et des destinations Internet, quels que soient l'appareil, l'emplacement ou le réseau. ZPA offre aux utilisateurs autorisés un accès sécurisé et sécurisé aux applications gérées en interne hébergées dans des centres de données d'entreprise ou dans le cloud public. La solution ZPA connecte un utilisateur spécifique à une application spécifique, sans amener l'utilisateur sur le réseau, ce qui se traduit par une meilleure sécurité. Sa plate-forme d'architecture cloud comprend l'inspection Secure Sockets Layer (SSL), la confidentialité et la sécurité des données et l'application Zscaler.
- IndustrieSystem Software
- Adresse120 Holger Way,, SAN JOSE, CA, United States (USA)
- Employés3153
- CEOAmit Sinha