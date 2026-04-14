Négociation ZoomInfo Technologies Inc. - GTM CFD

À propos de ZoomInfo Technologies Inc

ZoomInfo Technologies Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, fournit une plate-forme d'intelligence et d'engagement de mise sur le marché pour les équipes de vente et de marketing. Sa plate-forme basée sur le cloud fournit des informations et des analyses pour fournir aux professionnels de la vente et du marketing des informations et des informations sur les organisations et les professionnels qu'ils ciblent. Sa plate-forme exploite l'intelligence artificielle et les techniques d'apprentissage automatique pour traiter divers événements de données brutes et les affiner en informations exploitables. Sa plate-forme collecte, conserve et vérifie en permanence les données provenant de sources publiques pour créer des informations. La Société dessert divers secteurs verticaux, notamment les logiciels, les services aux entreprises, la fabrication, les télécommunications, les services financiers et l'assurance, la vente au détail, les médias et Internet, les transports, l'éducation, l'hôtellerie, les soins de santé et l'immobilier. Il fournit également un outil de gestion de la qualité des données qui automatise les opérations de vente, de marketing et de revenus tout au long du cycle de vie du client.