Négociation Zepp Health - ZEPP CFD

À propos de Zepp Health

Zepp Health Corp, anciennement Huami Corp, est une entreprise qui s'est engagée à connecter la santé avec la technologie. Elle a développé une plateforme de technologies propriétaires comprenant des puces d'intelligence artificielle (IA), des capteurs biométriques et des algorithmes de données de santé. Elle est engagée dans le développement de technologies intelligentes à porter. Elle conçoit et développe des montres intelligentes et de fitness basées sur des données biométriques et d'activité. Elle commercialise ses produits sous la marque Amazfit et est le seul partenaire des produits portables de Xiaomi. Les produits comprennent Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC, et des accessoires, tels que des bracelets de sport, des bracelets de montre, des oreillettes, des unités de charge et des traqueurs de noyau. Les montres intelligentes permettent le suivi des activités, le suivi du sommeil, les notifications intelligentes à partir de dispositifs mobiles, le GPS, la détection de la fréquence cardiaque, la résistance à l'eau et la synchronisation sans fil avec les téléphones mobiles. Elles proposent également une application mobile permettant de suivre les informations relatives à la condition physique, de régler des alarmes et de recevoir des notifications d'appel sur la montre intelligente.