Négociation YZJ Shipbldg SGD - BS6sg CFD
À propos de YZJ Shipbldg SGD
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. est une société holding d'investissement basée en Chine. La société opère dans quatre secteurs. Le segment de la construction navale s'occupe de la construction de navires, de la construction d'équipements marins offshore et de la conception de navires. Le secteur de l'investissement se compose de micro-financements, d'investissements par emprunt au coût amorti et d'autres investissements. Le secteur du commerce est engagé dans le commerce de marchandises. Le segment "Autres" est engagé dans la démolition de navires et les sociétés propriétaires de navires. La société mène ses activités sur le marché national et les marchés étrangers.