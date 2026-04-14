Négociation YASKAWA Electric Corporation - 6506 CFD
À propos de YASKAWA Electric Corporation
YASKAWA Electric Corporation est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et l'ingénierie d'équipements électriques. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment Motion Control est principalement engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de servomoteurs à courant alternatif (CA), de dispositifs de contrôle et d'inverseurs. Le segment Robots est principalement engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de robots de soudage à l'arc, de robots de soudage par points, de robots de peinture et d'autres robots industriels. Le secteur de l'ingénierie des systèmes est principalement engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de systèmes électriques pour les aciéries, ainsi que de systèmes électriques pour l'eau et les égouts. La société est également engagée dans des activités liées à l'information et à la logistique.