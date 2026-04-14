Négociation Yamato Holdings Co., Ltd. - 9064 CFD
À propos de Yamato Holdings Co., Ltd.
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. est une société holding basée au Japon qui opère dans six secteurs d'activité. Le segment Livraison fournit des services de livraison, notamment la livraison à domicile, le délai de livraison à domicile, la livraison aller-retour, la livraison express et autres. Le segment Business (BIZ)-Logistics fournit des services logistiques, des services d'aide au rappel et des services d'aide à la vie à l'étranger, entre autres. Le segment Home Convenience fournit des services de déménagement et des services liés à la vie quotidienne, ainsi que des services de livraison et d'installation d'articles ménagers. Le segment E-business est engagé dans le développement de systèmes, la vente de paquets de systèmes et la fourniture de services d'information logistique. Le segment financier fournit des services de recouvrement et autres. Le segment Auto Works comprend l'entretien des véhicules, la vente de carburant et l'agence d'assurance non-vie. La société fournit également des services d'affrètement de boîtes juste à temps (JITBOX) et autres.