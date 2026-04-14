Négociation XP Inc - XP CFD
À propos de XP Inc
Xp Inc est une société brésilienne active dans le secteur des services financiers. La Société offre des produits et services financiers par l'intermédiaire de multiples canaux, tels que le courtage, le conseil en investissement et les services de gestion d'actifs. Ses activités commerciales comprennent la formation de nouvelles catégories d'investisseurs, la démocratisation de l'accès à un service financier multiple, le développement de produits financiers et d'applications technologiques et la fourniture d'un service client. La Société exploite Open Product Platform, une plateforme de produits financiers, qui offre aux clients un accès à plus de 600 produits d'investissement, y compris des actions et des titres à revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds spéculatifs, des produits structurés, des assurances-vie, des régimes de retraite, des fonds d'investissement immobilier ( FPI), entre autres. La Société sert des clients de détail, des clients internationaux et des clients corporatifs et institutionnels au Brésil, tels que des gestionnaires de fonds américains, des banques privées, des trésoreries d'entreprise et des compagnies d'assurance.
- IndustrieBrokerage Services
- AdresseAv. Chedid Jafet, VILA OLIMPIA, Brazil (BRA)
- Employés6192
- CEOGuilherme Benchimol