Négociation Wilmar Intl - F34sg CFD

À propos de Wilmar Intl

Wilmar International Limited est une société basée à Singapour, qui s'occupe de la détention d'investissements et de la fourniture de services de gestion. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : produits alimentaires, aliments pour animaux et produits industriels, plantations et sucrerie, et autres. Le segment des produits alimentaires comprend la transformation, le marquage et la distribution d'une gamme de produits alimentaires comestibles, dont l'huile végétale produite à partir de palmiers et d'oléagineux, le sucre, la farine, le riz, les nouilles, les graisses spéciales, les snacks, la boulangerie et les produits laitiers. Le segment des aliments pour animaux et des produits industriels comprend la transformation, la commercialisation et la distribution de produits, notamment des aliments pour animaux, des produits non comestibles à base de palme et de laurique, des produits agricoles de base, des produits oléochimiques, du gazole et du biodiesel. Le segment Plantation et Broyage du sucre comprend les activités de plantation de palmiers à huile et de broyage du sucre, ce qui inclut la culture et le broyage de l'huile de palme et de la canne à sucre. Le segment Autres comprend les services de logistique et de port de plaisance ainsi que les activités d'investissement.