Négociation Williams - WMB
À propos de Williams Companies Inc
The Williams Companies, Inc. est une société d'infrastructure énergétique. La société se concentre sur la connexion des ressources en hydrocarbures de l'Amérique du Nord aux marchés du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (LGN) et des oléfines. Au 31 décembre 2016, ses intérêts de production de gazoducs inter-États, les installations intermédiaires et la production d'oléfines étaient détenus par le biais de son investissement dans Williams Partners L.P. (WPZ). Les segments de la société comprennent Williams Partners, Williams NGL & Petchem Services et Autres. Le segment de Williams Partners comprend sa société en commandite principale consolidée, WPZ. Les secteurs des gazoducs comprennent les gazoducs interétatiques et les investissements dans des projets communs de gazoducs. L'activité intermediaire fournit des services de collecte, de traitement, de transformation et de compression du gaz naturel. Le segment Williams NGL & Petchem Services comprend son gazoduc Texas Belle et certains autres actifs de gazoduc d'oléfines domestiques. Le segment "Autres" comprend ses activités d'entreprise et sa société canadienne de services de construction.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- AdresseOne Williams Ctr, TULSA, OK, United States (USA)
- Employés4783
- CEOAlan Armstrong