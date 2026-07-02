Négociation Wheaton Precious Metals - WPM
À propos de Wheaton Precious Metals Corp
Wheaton Precious Metals Corp est une société de streaming de métaux précieux. La Société est engagée dans la vente de métaux précieux, dont l'or, l'argent et le palladium. Il a des accords de streaming pour environ 19 mines en exploitation et neuf projets en phase de développement. Ses streams comprennent Salobo, Penasquito, Antamina, Constancia, Stillwater, San Dimas, Sudbury, Zinkgruvan, Yauliyacu, Neves-Corvo, Minto, Pascua-Lama, Rosemont, Voisey’s Bay et d'autres streams. La mine Salobo est un gisement de cuivre au Brésil. La mine Penasquito est une mine à ciel ouvert et abrite le gisement Penasquito d'or-argent-plomb-zinc. La mine est située dans la partie nord-est de l'État de Zacatecas et se compose de deux puits à ciel ouvert, Penasco et Chile Colorado. La mine Antamina est une mine de cuivre située dans la chaîne de montagnes des Andes péruviennes. La mine Constancia est une mine à ciel ouvert qui produit du cuivre, du molybdène, de l'argent et de l'or. Stillwater est une mine de métaux du groupe du platine (PGM) située dans le Montana, aux États-Unis.
- IndustrieGold Mining
- AdresseSuite 3500 - 1021 West Hastings Street, VANCOUVER, BC, Canada (CAN)
- Employés44
- CEORandy Smallwood