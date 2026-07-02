Négociation Westlake Chemical - WLK

À propos de Westlake Corp

Westlake Corporation, anciennement Westlake Chemical Corporation, est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits. La société fournit les éléments de base des solutions essentielles, du logement et de la construction, à l'emballage et aux soins de santé, à l'automobile et aux biens de consommation. Elle opère dans deux segments : Produits de logement et d'infrastructure et Performance & Matériaux essentiels. Le segment des produits de logement et d'infrastructure fabrique des produits finis utilisés dans les applications de construction résidentielle et commerciale, tels que les parements résidentiels, les garnitures et les moulures, les tuyaux et les raccords, la pierre architecturale, le ciment, l'argile, les toitures en composite de métal et de polymère, les produits de vie en plein air, y compris les terrasses et les nattes , et des films. Le segment Performance & Essential Materials exploite environ 25 sites dans le monde qui produisent les éléments de base chimiques utilisés pour fabriquer des produits essentiels pour les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de la médecine, de la construction, de l'automobile, de l'électricité et du nettoyage.