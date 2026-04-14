Négociation Western Union - WU CFD
À propos de Western Union
La société Western Union est un fournisseur de services de transfert de fonds et de paiement. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Consumer-to-Consumer et Business Solutions. Le secteur d'activité Consumer-to-Consumer facilite les transferts d'argent qui sont envoyés à partir d'agents de détail dans le monde entier ou par le biais de sites Web et d'appareils mobiles, y compris les services de transfert d'argent numérique. Son service de transfert d'argent est fourni par le biais d'un réseau mondial interconnecté et ces services sont disponibles pour les transferts transfrontaliers internationaux et, dans certains pays, pour les transferts intra-pays. Le secteur des solutions d'affaires facilite les solutions de paiement et de change, principalement les transactions transfrontalières et interdevises, pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour d'autres organisations et particuliers. Son autre segment comprend principalement ses services de paiement de factures, qui facilitent les paiements des consommateurs aux entreprises et autres organisations.