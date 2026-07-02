Négociation Western Digital Corp - WDC
À propos de Western Digital Corp
Western Digital Corporation (Western Digital) est un développeur, fabricant et fournisseur de dispositifs et de solutions de stockage de données qui répondent aux besoins de l'industrie des technologies de l'information (IT) et de l'infrastructure qui permet la prolifération des données dans pratiquement tous les secteurs. Le portefeuille d'offres de la Société couvre trois catégories: les dispositifs et solutions de centre de données (disques durs d'entreprise (HDD) de capacité et de performance, de solid state drives (SSD) d'entreprise, logiciels de centre de données et solutions système); Périphériques clients (mobiles, ordinateurs de bureau, disques durs vidéo numériques et de jeux, disques SSD clients, produits intégrés et wafers) et solutions client (produits amovibles, solutions de contenu de disque dur et solutions de contenu flash). La Société développe et fabrique une partie des têtes d'enregistrement et des supports magnétiques utilisés dans ses produits de disque dur.
- IndustrieComputer Hardware
- Adresse5601 Great Oaks Pkwy, SAN JOSE, CA, United States (USA)
- Employés65600
- CEODavid Goeckeler